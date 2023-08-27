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有機會三颱共舞！「海葵」輕颱最快今明兩天生成　牽動蘇拉走向

記者李姿慧／台北報導

有機會三颱共舞，關島海面熱帶系統今(27日)上午生成熱帶性低氣壓，氣象局表示，預計1到2天內，最快今明兩天可能發展成今年第11號颱風「海葵」（Haikui，中國提供），可能牽動蘇拉颱風動向，是否會有雙颱效應，仍待觀察。

▲▼除蘇拉、丹瑞颱風外，海葵颱風最快今明兩天生成 。（圖／氣象局）

▲除蘇拉、丹瑞颱風外，海葵颱風最快今明兩天生成。（圖／氣象局）

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氣象局預報員林定宜表示，關島海面熱帶系統今天8點上午發展熱帶性低氣壓，可能在1到2天內，也就是最快今明兩天將發展成今年11號颱風「海葵」，發展速度可能快或慢一點都有可能，海葵未來路徑偏西北西走，路徑還是往日本南方海面，至於後續路徑就要再觀察海葵的發展規模如何。

林定宜表示，海葵輕颱生成後，如果發展規模比較大，可能會對蘇拉颱風產生一定效應，太平洋高壓強弱也會讓蘇拉颱風產生偏移，若未來海葵生成發展半徑大，蘇拉路徑會更偏西，若未來海葵強度沒那麼強，蘇拉路徑可能偏西北，未來仍要看未來海葵規模強度，影響蘇拉因素多且複雜，後續值得繼續觀察。

至於是否會有雙颱藤原效應，林定宜表示，熱帶性低氣壓目前距離稍微遠一點，不過未來如果生成海葵暴風圈比較大，作用力可能影響蘇拉颱風，雙颱效應要看未來熱帶性低氣壓規模如何，才能看得出來否有明顯雙颱效應。

針對是否有三颱共舞機會，林定宜表示，若海葵今明兩天生成確實有機會出現三颱，但因丹瑞颱風結構越來越不好，這1到2天內也可能轉為溫帶氣旋，三颱可遇不可求。

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