強颱蘇拉還能更強　3天內再達「2次顛峰」進逼台灣　

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風已轉強颱，不過氣象局表示，蘇拉強度還會更強，3天內達到顛峰。氣象粉專則指出，蘇拉颱風將再挑戰2次巔峰，預計可達強烈颱風中段班。另氣象局指出，蘇拉颱風穿越台灣陸地將迅速減弱為中颱。

▲蘇拉強度未來強度還可再達2次巔峰。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風增強為強烈颱風，已達第一次巔峰！受到呂宋島干擾加上環流結構將調整，未來36小時將略為減弱或維持強度，等回到充滿能量的海面，強度會再度增強，達到2次巔峰，預計可達強烈颱風中段班。

蘇拉颱風預計周三到周四(30日~31日)最靠近台灣，依目前預測路徑可能從台灣南端登陸，最快明天(28日)晚上到周二(29日)清晨發布海警，陸警不排除周二下半天發布，蘇拉颱風登陸前將是威力最強的時刻。

▲蘇拉颱風今天上午最新路徑。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員林定宜表示，蘇拉颱風已轉強颱，未來在24小時到72小時內還可能略為增強，一直到台灣東南部海域、還沒登陸前，都很適合發蘇拉颱風發展，因為海溫高且垂直風切小，蘇拉颱風強度還會增強，預計3天之內強度達到巔峰。

不過林定宜指出，一旦蘇拉颱風登陸穿越台灣陸地，強度將會迅速減弱，72小時到96小時內強度會減弱很快，穿過台灣後，威力會下降到中度颱風以下。