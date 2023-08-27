蘇拉颱風眼更清晰！估今達「第二次巔峰」　專家示警：可成強颱

▲蘇拉颱風眼更加清晰。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

蘇拉颱風進入第一波巔峰，中央氣象局表示，26日下午蘇拉颱風眼已開，強度持續增強，海溫和環境條件有利發展，預計下周二(29日)往台灣靠近，屆時可能發布海警。對此，氣象粉專表示，蘇拉颱風的颱風眼更加清晰，表示達到巔峰狀態了，今、明2天北上會進入高海水熱焓量的洋面將有第二次巔峰，可達強烈颱風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風的颱風眼更加清晰，表示達到巔峰狀態了，目前位置很靠近呂宋島，不過颱風核心大部分都在海上，「蘇拉尺寸真的很小，如果他再大一點，就會被呂宋島吸進去了。」

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▲蘇拉（左）、丹瑞8/26晚間8點最新位置。（圖／氣象局，下同）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」預估，蘇拉在今、明2天漸脫離呂宋島後，將會重新整理一下，開始北上，並進入高海水熱焓量的洋面，屆時將有第二次巔峰，可達強烈颱風。

根據氣象局資訊，第9號中度颱風「蘇拉」26日下午2時位於鵝鑾鼻南南東方530公里之海面上，預估周末兩天會向南遠離台灣，在菲律賓東方海面上打轉，對台灣週末天氣暫無直接影響，不過間接會為東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海帶來長浪，前往海邊活動請多注意安全。

另外，第10號輕度颱風「丹瑞」目前位於東方3170公里之海面上，未來往北朝日本東方海面前進，距離遙遠，對台灣天氣及「蘇拉」颱風皆無影響。