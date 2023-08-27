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南警掃黑打詐肅槍！暴力討債集團擄人囚10天　3嫌收押

記者林東良／台南報導

台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。

▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，共檢肅治平對象3人、逮捕成員17人；偵破詐欺集團1件7人，查獲詐欺洗錢水房2件3人，並查扣不法所得現金達新台幣6145萬餘元；破獲改造槍械工廠1處，現場查獲非制式槍枝2枝、子彈18 顆、改造槍械用工具一批等。本局各單位專案期間戮力以赴，充分展現強勢打擊不法，維護台南市治安之決心。

▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在掃黑任務部分，刑警大隊偵二隊半年前接獲情資，有以凃姓男子為首之暴力犯罪討債集團，涉嫌糾眾暴力強押被害人控制行動達10餘日，進行強盜財物、妨害自由及傷害案。經刑大專案小組展開調查、布線監控，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經蒐證完備於8月22日同步前往台中等地執行搜索、拘提，順利拘捕主嫌凃姓男子及共犯成員5人到案，現場查扣本票面額新台幣37萬6800元1張、面額500萬元6張（總計3037萬6800元），主嫌及共犯胡姓及陳姓等3人經檢察官向台南地院聲請羈押獲准。

▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局於8月22日查獲蘇姓男子以名為「東灣公司」之暴力犯罪集團，專門吸收未成年之在學學子加入，糾眾圍堵恐嚇被害人，並要求幫派成員每月提供數百元不等費用作為幫派營運使用。全案共逮捕蘇姓主嫌等8人到案，以組織犯罪、妨害自由及傷害等罪嫌移送台南地檢署偵辦及函送台南地院少年法庭偵處。

▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在打擊詐欺工作部分，第三分局偵辦假投資詐騙案，循線追查到位在台北市松山區詐騙集團收水之洗錢據點，查獲5088萬餘元。麻豆分局於南區破獲詐欺集團洗錢水房，查獲1057萬餘元，共計查扣現金多達新台幣6145萬餘元。

▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在檢肅槍械任務部分，麻豆分局日前接獲線報，指稱高雄市林園區洪姓男子擁槍自重且有改造子彈販賣等情，即由分局偵查隊與學甲分局將軍分駐所組成專案小組展開跟監、蒐證，見時機成熟，隨即報請台灣高雄地方法院核發搜索票，於8月22日查獲洪姓男子位於高雄市小港區大樓查扣2枝非制式手槍、子彈18顆及在高雄市林園區住處，查獲子彈半成品（內有火藥）45顆、底火17個、空彈殼11個、彈頭13個、火藥包156個、火藥填充瓶1瓶、電鑽１支、固定夾虎鉗1台、擦槍工具1組及改造工具一批等證物，全案依槍砲罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

▲台南市警局執行「同步掃黑、打詐、肅槍等專案行動」，經動員各分局、刑警大隊、保安大隊警力，強勢執行臨檢盤查、搜索掃蕩，執行成果相當豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警局長廖宗山表示，未來將持續積極執行掃黑、打詐、肅槍等當前治安工作重點，絕不容許任何不法分子在台南市作亂，並呼籲市民如果有發現可疑人、事、物，請勇於向警察機關檢舉，一同打擊不法犯罪，共同維護社會治安。

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