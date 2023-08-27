比基尼妹也遭殃！旗津驚現不明油汙　遊客玩水全身黑又黏氣炸

記者賴文萱／高雄報導

不明油汙出現在旗津海水浴場！高雄市議員陳麗娜昨（26）日舉辦救生衣宣導活動，沒想到卻在海水浴場收到民眾反應在沙灘踩到油汙，甚至下水玩到身體也沾滿油汙，非常不舒服，紛紛大罵「對高雄印象很差」、「來玩一次，對高雄沒信心了」。港務公司目前已圍起警戒線，禁止遊客進入，陳麗娜則要求市府立刻查清楚油汙來源。





▲遊客旗津玩水全身沾滿又黑又黏油汙，洗腳氣炸：這樣還開放？（圖／陳麗娜提供）

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陳麗娜昨日在海水浴場舉辦下水穿救生衣宣導活動，昨天是周末，現場湧入大量戲水民眾，但下午3點起陸續有民眾反應在沙灘踩到油汙，海裡玩水身體也被油汙沾染，非常不舒服。

外縣市遊客對海水浴場出現油污仍開放、市府官員遲遲未到現場十分不滿，質疑「有這種東西（油汙）還叫人下去？」現場罵聲連連、國罵不斷，甚至痛批「太可惡了」、「高雄很爛」、「對高雄印象很差」、「來玩一次，就對高雄沒信心了」。

宣導活動瞬間變成危機處理，陳麗娜的一日志工也秒變「一日除汙服務員」。尋求協助的遊客腳底都有又厚又黑又黏的油汙和沙子，許多爸爸媽媽向志工拿布沾松香水幫小朋友清理。

▲▼旗津驚現不明油汙！遊客玩水全身黑又黏。（圖／陳麗娜提供）

陳麗娜指出，市府昨天反應只能用麻木不仁4個字形容，眼見情況越來越嚴重，她4點半通知觀光局、海洋局，質疑為何沒有立即隔離民眾下水？然而相關局處沒派人現場處理，直到5點半才廣播請民眾不要下水，但大多數民眾並沒有聽到，導致救生衣站一直到晚上7點都還在協助民眾處理油汙。

她痛批，海洋局攔不住油汙、也查不出油從哪裡來，觀光局「只管收錢，不管安全」，當現場一片罵聲，小朋友身上、臉上、腳上都有油汙，還照樣收錢賣票。

▲遊客腳底都有又厚又黑又黏的油汙和沙子，許多家長向志工拿布沾松香水幫小朋友清理。（圖／陳麗娜提供）

陳麗娜要求市府立刻查清楚油汙來源，7月21日發生的天使輪事件已經過去一個多月，難道還有漏網之油嗎？若不是，難道旗津海域又出現新的汙染源？後續相關處理措施包括清查汙染源、清除海灘及海水浴場油汙、以及海水浴場是否繼續開放等，相關問題都希望市府能有明快處置。

對此，港務公司表示，天使輪左右舷第7艙繼續抽油中，抽油量已超過420噸，今日一早已與海保署、高雄府海洋局、海巡署第五岸巡隊及海歷公司共同現勘。初步了解，汙染範圍約100米，已圍起警戒線，禁止遊客進入。後續將請海歷公司派人持續巡檢，有發現油球立即檢拾。