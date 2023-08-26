　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長被控「拿969萬補助」！直播翻出切結書：沒給員工就犯法

▲▼館長直接出示當初的切結書，強調這些錢全都是發給員工的，私吞的話會犯侵占罪。（圖／翻攝館長直播）

▲館長在直播中出示當初政府來函，以及切結書的內容，強調這些錢都是給員工。點圖可放大查看。（圖／翻攝館長直播）

記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢過去曾喊話，若是收了政府的補助，自己就是「婊子」，近期卻被網友抓包，曾經申請969萬元的紓困補助。對此，館長26日再度開直播回應，並且拿出當初所簽具的切結書，指稱「我們拿到這個錢，100％都要付出去、拿給員工，如果你自己佔著的話，你就觸犯侵占了」。

館長26日透過直播回應，2020年的時候，他仍是力挺民進黨，因而被潑髒水「一定是跟民進黨勾結啦、有拿這條錢啦」，於是才會說出「有拿一毛（補助）我死全家」等話語。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼館長直接出示當初的切結書，強調這些錢全都是發給員工的，私吞的話會犯侵占罪。點圖可放大查看。（圖／翻攝館長直播）

▲▼館長直接出示當初的切結書，強調這些錢全都是發給員工的，私吞的話會犯侵占罪。（圖／翻攝館長直播）

而2021年6月間，因為健身房被政府要求停業，員工因此沒有薪資，才會申請這項補助，並且全數發放給員工。至於為何會簽這份「營業困難切結書」？館長表示，是因為政府公文來函，要求娛樂場所應關閉，才會有這份切結書，用來補貼員工的薪資，事件有先後次序，「我們拿到這個錢，100％都要付出去、拿給員工，如果你自己佔著的話，你就觸犯侵占了」，這些錢並非進入他的口袋，而是政府給予企業員工的補貼。

ET快訊
23歲男玩SUP「被往下拉」溺斃！專家揭2點不尋常：就是抓交
快訊／新北鐵皮廠暗夜大火　全面燃燒
警車逆向連超2車衝撞民宅！　警局回應了
林口重機騎士「高速衝撞」左轉車　拋飛重摔命危
館長被控「拿969萬補助」！直播翻出切結書：沒給員工就犯法
「媽媽跟去面試」比例變高　！他嘆：還遇過帶女友
AI正夯台大學生卻不在意？林百里曝：演講時「一半在睡覺」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長被控「拿969萬補助」！直播翻出切結書：沒給員工就犯法

啦啦隊「娜美女孩」星岑反差太大　入行前職業嚇翻眾人

第1次壞壞！「奈米尺寸狂撞她」沒感覺　男友只在乎：舒服嗎

國際地科奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪4金3銀1銅「世界第2」

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

AI正夯！台大學生卻不在意？林百里曝：演講時「一半在睡覺」

實戰「SWAG百人口爆挑戰賽」滿滿嘉明味！　勇者曝心得：成就解鎖

獨／「小隻馬」網紅懂抓流量密碼！狂刷Q彈事業線　UP女王峰漲粉

快訊／國家警報響不停！10縣市豪大雨特報　劇烈降雨猛轟1地

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

馬祖沉船「非新台馬輪撞的」　2億拖駁船甩尾衝撞畫面曝

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

男友搭高鐵妹子偷買票跟上　一撇頭超驚喜：什麼意思？

館長被控「拿969萬補助」！直播翻出切結書：沒給員工就犯法

啦啦隊「娜美女孩」星岑反差太大　入行前職業嚇翻眾人

第1次壞壞！「奈米尺寸狂撞她」沒感覺　男友只在乎：舒服嗎

國際地科奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪4金3銀1銅「世界第2」

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

AI正夯！台大學生卻不在意？林百里曝：演講時「一半在睡覺」

實戰「SWAG百人口爆挑戰賽」滿滿嘉明味！　勇者曝心得：成就解鎖

獨／「小隻馬」網紅懂抓流量密碼！狂刷Q彈事業線　UP女王峰漲粉

快訊／國家警報響不停！10縣市豪大雨特報　劇烈降雨猛轟1地

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

碧桂園30歲會計「挪用公款2億元」　用途令人太傻眼

嬰幼兒米餅成食安漏洞？食藥署公布今年專案稽查結果　僅1家違規

公開支持FIFTY FIFTY！　韓女星「遭惡評洗版」高EQ親回應

國際狗狗日！新北與朱銘美術館合作　 認養享免費入園揪好康

馬來西亞台灣形象展圓滿落幕　創八千餘萬美元商機

快訊／新北板橋資源回收場大火　全面燃燒警消搶救

23歲男玩SUP「被往下拉」30秒溺斃！專家揭2點不尋常：就是抓交替

基隆公車司機「颱風天偷油」　酒駕黑底加碼曝光

趕去鹿野高台指揮交通　警車逆向連超2車「碰！」自撞　警局回應了

掃出關鍵安「吼了一下」　申皓瑋原以為MVP是李宗賢

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

生活熱門新聞

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

門窗緊閉！社區貼公告「舉辦超渡儀式」　住戶愣了

蘇拉明天增強中颱！「不排除陸警」時間點曝　花東暴雨熱區

蘇拉凌晨轉中颱！　下週四登陸台東「籠罩全台」

鬼月送肉粽「今晚路線曝光」　彰化人抖：第一次看到上國道

空姐性上癮「固定砲友30人」　飛機上靠1招止癢

蘇拉恐登陸！中元節晚間強颱之姿進逼　專家：「4地射程前線」戒備

午後對流雨襲擊！9縣市大雨特報　警戒到入夜

蘇拉恐變強颱　下週二海警

更多熱門

相關新聞

館長嗆「收補助是X子」卻領969萬紓困　他讚：行動證實政府照顧人民

館長嗆「收補助是X子」卻領969萬紓困　他讚：行動證實政府照顧人民

「館長」陳之漢曾霸氣喊，如果收政府補助，自己就是「婊子」。卻被網友翻出，館長的健身房申請紓困補助高達969萬元。館長則連喊5次「為什麼你們要打補助款，很多企業都有阿」。對此，民進黨立委許智傑26日回應，館長用實際行動證實政府很照顧人民，就算經常鞭策辱罵政府，政府也不分黨派一樣照顧。

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

花蓮爭取中央補助4380萬　長照自付額再降低

花蓮爭取中央補助4380萬　長照自付額再降低

運動中心無預警停課　屏東消保官要求業者退費

運動中心無預警停課　屏東消保官要求業者退費

館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」

館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」

關鍵字：

館長補助969萬切結書員工紓困停業

讀者迴響

熱門新聞

Yuri爆熱戀春風「首發聲」！沉默4天全說了

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

21歲台灣女孩揭大胃王圈內秘辛

李榮浩「目睹卻沒救李玟」遭出征！網掀戰揭沉默1關鍵

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

快訊／礁溪重機遭闖紅燈轎車撞飛　騎士當場慘死

陸網美被騙去東南亞　證實遭綁架

館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭起底領了969萬

海鮮1桌1萬沒人吃「他全打包」　被嫌棄有多窮

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

蘇拉周二挑戰強颱！3地登陸機率高　不規則走法「第一擊襲4縣市」

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面