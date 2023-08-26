館長被控「拿969萬補助」！直播翻出切結書：沒給員工就犯法

▲館長在直播中出示當初政府來函，以及切結書的內容，強調這些錢都是給員工。點圖可放大查看。（圖／翻攝館長直播）



記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢過去曾喊話，若是收了政府的補助，自己就是「婊子」，近期卻被網友抓包，曾經申請969萬元的紓困補助。對此，館長26日再度開直播回應，並且拿出當初所簽具的切結書，指稱「我們拿到這個錢，100％都要付出去、拿給員工，如果你自己佔著的話，你就觸犯侵占了」。

館長26日透過直播回應，2020年的時候，他仍是力挺民進黨，因而被潑髒水「一定是跟民進黨勾結啦、有拿這條錢啦」，於是才會說出「有拿一毛（補助）我死全家」等話語。

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▼館長直接出示當初的切結書，強調這些錢全都是發給員工的，私吞的話會犯侵占罪。點圖可放大查看。（圖／翻攝館長直播）



而2021年6月間，因為健身房被政府要求停業，員工因此沒有薪資，才會申請這項補助，並且全數發放給員工。至於為何會簽這份「營業困難切結書」？館長表示，是因為政府公文來函，要求娛樂場所應關閉，才會有這份切結書，用來補貼員工的薪資，事件有先後次序，「我們拿到這個錢，100％都要付出去、拿給員工，如果你自己佔著的話，你就觸犯侵占了」，這些錢並非進入他的口袋，而是政府給予企業員工的補貼。