館長嗆「收補助是X子」卻領969萬紓困　他讚：行動證實政府照顧人民

▲館長回應補助爭議。（圖／翻攝自館長YT）



記者杜冠霖／台北報導

「館長」陳之漢曾霸氣喊，如果收政府補助，自己就是「婊子」。卻被網友翻出，館長的健身房申請紓困補助高達969萬元。館長則連喊5次「為什麼你們要打補助款，很多企業都有啊」。對此，民進黨立委許智傑26日回應，館長用實際行動證實政府很照顧人民，就算經常鞭策辱罵政府，政府也不分黨派一樣照顧。

有網友在PTT發文，「館長：我如果拿政府補助我就是婊子」，館長曾在2020年3月時說過，政府給的補助金，旗下健身房一毛錢都沒有拿，如果政府給的話，還要員工拒收，若真的拿了補助，拿多少就捐多少出去，「把錢留給需要的人」，更直言「我答應政府，我如果收一毛錢政府的紓困金 ，我就是婊子」、「歡迎大家查證有拿一毛我死全家」。

原PO實際查詢體育署網站，發現館長的健身房在紓困補助事業名單上，輸入統編及負責人名字，共有4間公司拿到補助金，總計969萬元，「所以現在叫館長婊子會被告嗎？」

對此，館長昨日在直播中回應，「為什麼你一直講補助款？為什麼你要一直打這個補助款？我覺得你們這些人很奇怪？為什麼要打這個補助款？這補助款全民都有的，很多企業都有的，為什麼你要打我補助款？」並強調這筆錢「是給員工的薪水」，只要有開公司的人，大家都可以拿到。

對於相關爭議，許智傑表示，嘴巴說一套，身體卻很誠實，館長用實際行動證實政府很照顧人民，就算經常鞭策辱罵政府，政府也不分黨派一樣照顧，希望館長針對政府做對的事情也要多鼓勵，不然一手領政府補助、一手罵政府不照顧人民，會讓人覺得精神錯亂。