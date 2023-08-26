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館長曾嗆「收補助我就是婊X」　遭爆領了969萬紓困！回應狂跳針1句

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲館長表示，紓困金就是員工的薪水。（圖／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

「館長」陳之漢曾在2020年3月霸氣喊，政府給的補助金，旗下健身房一毛錢都沒有拿，甚至還捐了3、4百萬給政府，如果收政府補助，自己就是「婊子」，怎料有網友翻出，館長的健身房申請紓困補助，金額高達969萬元。館長昨（25）晚在直播中回應，不斷跳針連喊5次「為什麼你們要打補助款，很多企業都有阿」。

有網友在PTT發文，「館長：我如果拿政府補助我就是婊子」，館長曾在2020年3月時說過，政府給的補助金，旗下健身房一毛錢都沒有拿，如果政府給的話，還要員工拒收，若真的拿了補助，拿多少就捐多少出去，「把錢留給需要的人」，更直言「我答應政府，我如果收一毛錢政府的紓困金 ，我就是婊子」。

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不過，原PO實際查詢體育署網站，發現館長的健身房在紓困補助事業名單上，輸入統編及負責人名字，共有4間公司拿到補助金，總計969萬元，「所以現在叫館長婊子會被告嗎？」

對此，館長昨日在直播中回應，「為什麼你一直講補助款？為什麼你要一直打這個補助款？我覺得你們這些人很奇怪？為什麼要打這個補助款？這補助款全民都有的，很多企業都有的，為什麼你要打我補助款？」

館長強調這筆錢「給員工的薪水」，不是拿來放在公司裡，而且只要有開公司的人，大家都可以拿到，「為什麼你要打補助款，補助款是員工薪水啊，不是我拿走的啊，而且不只是我啊，聊天室很多開公司的都有去申請啊，那時候大家都有去申請」。

臉書粉專「詹姆士的訐譙時間」也發文，「完全被我猜到.....推給員工+為何我不能申請補助？」「所以當初直播怒嗆『領補助我就是婊子』這句話，應該是轉生異世界的陳婊漢講的」、「完全被我猜到，除了嗆捐款那段，不過他應該也沒臉再硬嗆了，今晚整個氣勢弱掉，已成全台笑話」。

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