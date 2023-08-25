屏東市私人運動中心「8月停課9月又招生」　消保官要求先退費

▲消保官到店內調查。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市一家運動中心於8月3日無預警宣布因經營權爭議停課，並積欠教師薪資，屏東縣政府迄今受理31件消費申訴案，但業者仍在網路公告9月重新開課，消保官已會同體育發展中心展開行政調查，要求業者務必於8月31日前退還會員費用，在退費未完成及支付欠薪前不得招攬銷售課程，也提醒消費者購買健身會員及課程注意自身權益。

屏東縣政府消保官吳清宜指出，近年健身風氣盛行，縣內合法登記健身房總數達42家，半數以上為小型個人工作室，今年7月體育發展中心剛進行健身中心教練、服務及運動場館聯合稽查，個人小型教練工作室多未使用定型化契約，亦未辦理履約保證，體育發展中心已要求業者限期改善。

消保官提醒，消費者購買健身會員、教練課程前請詳閱定型化契約，建議勿大量購買課程，消費金額超過新台幣5000元，業者需提供銀行履約保證，並優先以第3方支付(信用卡)方式給付，遇有爭議得儘速向發卡行提出爭議帳款。如無法申請信用卡爭議款或當初以現金付款者，可選擇司法途徑向法院聲請核發支付命令，或向縣府聲請消費爭議調解，若能達成和解，調解書於送法院核定後與法院確定判決有相同效力，惟是否能獲得足額退款須視業者有無財產可供強制執行。

這家運動中心開設於屏東火車站附近，於2022年7月設立，僅營運1年即出現經營不善情況。消保官於8月7日接獲消費申訴案件，立即會同體育發展中心到場瞭解，現場確無教師授課，請業者於8月14日至縣府進行說明營運狀況、財務、會員收退費、教師薪資等問題。

但消保官後續調查發現，該業者近日在網頁公告僅受理現場退費，在未退費前仍廣告9月1日重新開課，8月24日再次會同體育發展中心及派出所員警前往查核上課證及處理情況。經查購買課程人數計143名，目前向業者登記申請退費74名，尚有69名消費者未提出申請，該業者並未設刷卡機無接受信用卡刷卡服務，均收取現金或轉帳，僅1件以資融貸款方式付費。另有2名教師表示尚未收到7月薪資，消保官已請他們向縣府勞動暨青年發展處提出勞資爭議調解。

消保官表示，查該企業社負責人等108年曾在縣內開設私立長照機構，惟因訴訟爭議案件甚多，故未能取得特約無法營運。已當場要求負責人25日至縣府進行退費清償說明，在未完成退費作業及支付欠薪前勿招攬銷售課程。

消費者如有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。