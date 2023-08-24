館長也被推倒？連翻5圈狂吼「為什麼要推我」　網笑：超越原版

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨立委賴品妤今（24）日被媒體追問父親賴勁麟請辭雲豹董事長一事時，因絆了一下跌倒，當下認為是記者撞到自己，氣憤大吼「為什麼要撞人？」畫面曝光後掀起外界討論。稍早館長陳之漢也分享影片，只見他先是自撞腳架，接著又往前翻滾5圈，反應相當誇張，似乎是在暗諷賴品妤的跌倒意外。

▲館長模仿賴品妤。（圖／館長授權提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

館長稍早在臉書和IG上傳一段影片，只見他不斷躲著旁邊的攝影機，接著就自撞一旁的腳架，還往前不停翻滾，並大喊「為什麼要推我」，連續翻滾了5圈，直到碰到牆壁才終於站起來，但仍不斷咆哮「為什麼要推我？哪一台的記者？」似乎是在模仿今早賴品妤的跌倒意外，諷刺意味十足。

影片一曝光隨即有破萬人按讚，網友紛紛表示「阿館這身板太專業了，值得頒一座金馬」、「阿館太專業惹，還有腳架」、「更新速度很快」、「翻滾吧阿館」、「真的超好笑，馬上跟進上午的時事」、「今年金馬獎最佳男主角就是館長」、「又超越原版了，讓人哭笑不得」。

回顧此事，賴品妤今早在醫療記者會現場，被記者瘋狂追問，不過離場時發生跌倒意外，質疑是一旁的記者動手，氣得反問「你為什麼要推我？」「當記者需要這樣子嗎？」「你已經問過很多次了！」不過事後記者否認，強調「我沒有撞你，我是怕你卡到腳架」，而第三視角曝光，也發現疑似是賴品妤自己撞倒腳架而摔倒。