長照涵蓋率幾達100%！花蓮向中央爭取4380萬　長照自付額再降低

▲▼花蓮實施「長照 2.0 計畫」，不斷在各個鄉鎮都爭取設置樂齡中心或日間關懷據點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長照需求服務涵蓋率高達99.94%，相較於去年同期增長了20.75個百分比，花蓮縣府為使縣內幼兒到老人都可以平等享有完善福利照護，積極向衛生福利部爭取112年度「住宿式服務機構使用者補助方案」，計新台幣4,380萬元，使花蓮縣完善在地老化里程碑更上一層樓。

衛生福利部原核定補助經費1,763萬5,000元，因112年度「住宿式服務機構使用者補助方案」調整補助金額，由每人補助最高6萬元整調增為最高12萬整，在花蓮縣政府團隊積極向衛生福利部爭取下，衛生福利部重新核定本府補助經費增加2,617萬2,000元，總計4,380萬6,570元整，為花蓮縣長照制度更添普及性及公共性，長者使用長照的自負額變低了，讓邁入老年的縣民都能得到良善照護。

花蓮縣長照需求服務涵蓋率年年都繳出漂亮成績單並非一蹴可幾，花蓮縣政府在實施「長照 2.0 計畫」時，不斷在各個鄉鎮都爭取設置樂齡中心或日間關懷據點，8月22日甫啟用的「花蓮縣瑞穗鄉衛生所附設瑞歲健安社區長照機構」即為花蓮第十六座日照機構，為瑞穗鄉首開日間照顧中心，提供失能者連續性之照護，並帶動在地長照服務就業機會。

花蓮縣政府也提出「仁醫長照愛計畫方案」，自2019年起積極布建長照2.0居家失能個案家庭醫師照護服務，融入高齡友善城市營造及世界衛生組織永續發展目標，聯合醫師公會及診所協會建立夥伴關係，成功運用策略完成無礙服務媒合。

社會福利需要良好財政經濟作為後盾，未來長照預算將持續增加，花蓮縣政府將持續穩定長照服務的提供，重視居服員及長照人員的福利措施，朝向建置在地化的社福網絡，讓長照服務成為所有縣民的基本權利。