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「郭柯侯」下周能見面？　朱立倫：相信在積極推動中

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨說自己在等民眾黨2024總統參選人柯文哲的電話，促成彼此與國民黨2024總統參選人侯友宜坐下好好談談，且也說很快地下周三個人就可以一起見面。對此，國民黨主席朱立倫今（26日）表示，不管是兩位、兩位見面，或三位見面都可以，大家一起努力，相信過程中每位都已釋放善意，也在積極推動中。

朱立倫26日上午到新莊五王宮參拜並受訪。對於是否確定「郭柯侯」下周能見面，朱立倫說，先用正面積極角度，相信三位彼此都有直接溝通管道，且會很通暢地溝通。不管是兩位、兩位見面，或三位見面都可以，相信只要多溝通、相互展現善意，最後就必須團結，也一定要團結，這就是主流民意，所以大家一起努力，相信過程中每位都已釋放善意，也在積極推動中。

朱立倫也說，至於他跟柯文哲，「那更沒有問題，我們都是老同學，都一直保持暢通的聯繫」。

至於郭台銘呼籲國民黨在立委席次上要多禮讓民眾黨，朱立倫表示，國民黨跟民眾黨都已經提名到差不多的階段，大家都有共識，就是絕不要造成親痛仇快、不要讓民進黨躺著選，都有這樣共識，在各地都有這樣默契，「至於接下來還有什麼，我想有機會我跟柯主席見面之後再談」。

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