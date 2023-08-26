立委禮讓民眾黨？朱稱與柯見面再談　「我們是老同學都保持聯繫」

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對鴻海董事長郭台銘昨呼籲國民黨在立委席次上要多禮讓民眾黨，國民黨主席朱立倫今（26日）表示，他與民眾黨主席柯文哲是老同學，一直保持暢通的聯繫，大家的共識是不要讓民進黨躺著選，且在各地都有這樣默契，「至於接下來還有什麼，我想有機會我跟柯主席見面之後再談」。

郭台銘25日受訪時，表示自己在等柯文哲打電話，促成三個人（指郭柯及國民黨總統參選人侯友宜）坐下好好談談，很快地下周三個人就可以一起見面。此外，郭台銘也說，在主流民意情況下，他認為立法院要三黨不過半，「所以國民黨要多讓一點，讓民眾黨有機會」。

對於是否確定「郭柯侯」下周能見面，朱立倫26日上午受訪時表示，先用正面積極角度，相信三位彼此都有直接溝通管道，且會很通暢地溝通。不管是兩位、兩位見面，或三位見面都可以，相信只要多溝通、相互展現善意，最後就必須團結，也一定要團結，這就是主流民意，所以大家一起努力，相信過程中每位都已釋放善意，也在積極推動中。

朱立倫也說，至於他跟柯文哲，「那更沒有問題，我們都是老同學，都一直保持暢通的聯繫」。

至於郭台銘呼籲國民黨在立委席次上要多禮讓民眾黨，朱立倫表示，國民黨跟民眾黨都已經提名到差不多的階段，大家都有共識，就是絕不要造成親痛仇快、不要讓民進黨躺著選，都有這樣共識，在各地都有這樣默契，「至於接下來還有什麼，我想有機會我跟柯主席見面之後再談」。