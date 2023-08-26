淪堂口？民眾黨部被控涉暴力討債　他爆受害經過：吃到骨頭都不剩

▲民眾黨雲林縣黨部涉黑。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量25日召開記者會踢爆，民眾黨雲林縣黨部與黑道掛鉤，從縣議員到多位黨部同仁，都曾涉入不法，包含暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等，黨部執行長王新堯的法律事務所更成暴力討債集團的據點，王新堯手下也持續在從事暴力討債。立委邱顯智26日也曝光相關人員討債行徑，邱痛批，吃到連骨頭都不剩，「要繼續瞎說護航這些爛事之前，不妨再看一次A的故事。」

邱顯智指出，2015年3、4月間，走投無路的A急需用錢，跟楊男陸續借了8萬元，一個月要繳的利息將近4萬元，換算成年利率，超過500%。想當然爾，A繳不出利息。過沒幾個月，又累積了十幾萬的負債。A先是找上了他的朋友李男，借了帳戶，隨後帳戶被詐騙集團收走。A又找了他的朋友黃男，陸續借了20萬元，最後還不出來，被判詐欺罪。

邱顯智表示，幾個月後，楊男約A在檳榔攤碰面。一到檳榔攤，楊男就把A押下來，要求A馬上打電話向友人借款。楊男派出小弟監視A去取款，確認A真的借到錢拿回來，才放了A。不知道A後來怎麼了，只知道楊男手上的受害者，從A到Z可能都標記不完。名為債務處理，實則把人吃到連骨頭都不剩，這就是楊男放高利貸的日常。

邱顯智直言，楊男是王新堯的小弟，經常替王新堯事務所的債務協商委託打廣告。王新堯是民眾黨雲林黨部的執行長，沒有律師執照，卻開法律事務所處理債務，「債務協商委託也好，要說成財政紀律我也沒意見，大家都知道是怎麼一回事，都不會改變事情的本質，要繼續瞎說護航這些爛事之前，不妨再看一次A的故事。」

以下摘錄自判決書：

受害人A：

104年3、4月間：借款2萬元，12天為1期，利息2,600 元，年利率390％。

104年3、4月間：借款2萬元，10天為1期，利息4,600 元，年利率720％。

104年3、4月間：借款2萬元，10天為1期，利息3,000 元，年利率540％。

104年3、4月間：借款2萬元，10天為1期，利息3,000 元，年利率540％。

受害人B：

108年2月間：借款3萬元，每月為1期，利息3,000元，年利率133％。

108年5月間：借款10萬元，每月為1期，利息 1萬元，年利率133％

109年7月22日：借款3萬元，每月為1期，利息3,600元，年利率163％。

邱顯智先前在臉書揭露，民眾黨雲林黨部與黑道掛鉤，從民眾籍雲林縣議員陳乙辰、雲林縣黨部北港區主任李順晟到雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉，民眾黨雲林縣黨部從上到下多位黨公職，涉嫌暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等不法。

對此，被指控涉嫌強盜、暴力討債的民眾黨雲林黨部執行長王新堯說，他有良民證，他沒有前科。民眾黨發言人陳智菡則回應，不諱言黨部這些人有前科，但這些是過去式，法律並沒有規定更生人不能參加政黨或公益組織，必須給更生人機會。時代力量發言人余佳蒨質疑，這些人真的改過自新了嗎？根據時代力量調查，實際情況完全相反，民眾黨雲林黨部執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室，仍然是暴力討債集團的據點，王新堯的手下，還是持續在從事暴力討債。

余佳蒨提到，王新堯經營的唯權法律事務所，事實上與他的烏麻園城鄉發展協會，是同一個住址，在臉書上，也可以找到名為「虎尾三樓辦公室」、「虎尾三樓唯權法律事務所」的打卡點，這些都是王新堯集團的據點。就連柯文哲到雲林找王新堯，也是在同樣的地方合影留念。

時代力量發言人、新竹市議員廖子齊指出，進一步調查後發現，有一位楊姓男子經常在「虎尾三樓辦公室」打卡、標記王新堯，不只在王新堯選舉期間積極助選，也經常宣傳唯權法律事務所，民事刑事法律諮詢委託、民事糾紛調解、債務糾紛調解、債務協商委託等各項業務，也曾貼出王新堯的照片說「老闆召見」。而這位楊姓男子，經過查證比對，就是曾經犯下多起重利罪、暴力討債案件的楊先生。

廖子齊說明，根據判決書內容，這位王新堯的手下楊先生，在2020年曾押人入屋，持藤條毆打被害人，導致被害人出現顏面挫傷瘀青、上臂與腕部與大腿挫傷、右側膝部挫傷等傷害，強逼其簽下36萬元的借據。又依據另案判決書，楊先生在2016年暴力討債的被害人，在向檢方報案後，楊先生直接打電話恐嚇被害人，「不要讓我遇到，手腳一定讓你斷掉」、「要是我沒有被抓走，你一定是穩死的，我一定讓你消失在雲林縣」，行徑囂張。

廖子齊指出，楊先生在臉書上經常發文宣傳討債業務，甚至將他人的借據直接發在臉書上，以凸顯其順利處理債務。觀察其犯案手法，和2007年新聞報導王新堯強盜、暴力討債集團的犯案模式如出一轍。

余佳蒨分析，王新堯的法律事務所根本就是暴力討債集團的據點，由這樣的人擔任執行長，民眾黨雲林縣黨部是不是已經變成黑道堂口？余強調，2021年民進黨台北市黨部發生趙介佑染黑、涉毒事件時，民眾黨大力抨擊「民進黨從上到下黑影幢幢，這不是一個負責任的政黨應該有的作為，呼籲執政黨正視內部黑化問題，不要讓台灣再次淪落到黑道治國的境地。」時代力量絕對支持政黨染黑零容忍，也認為這樣的標準，所有政黨都應一體適用。

