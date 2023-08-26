柯文哲不參選可能性變高？　沈富雄揭關鍵：要看國民黨如何回饋

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

《TVBS民意調查中心》昨日公佈2024總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度37%居冠，民眾黨總統參選人柯文哲28%居次，國民黨總統參選人侯友宜22%暫居第三。前立委沈富雄表示，柯文哲過去曾說「要代表民眾黨選正的選到底」，但這幾天卻說「要和各政黨領袖交流」，可見他態度有些轉折，不選到底的可能性越來越高，但關鍵在國民黨如何回饋柯文哲的好意。

沈富雄25日在節目《少康戰情室》中分析，自認是國民黨的支持者從25％縮減到21％，光是這個就減少了4個百分點，國民黨裡支持侯友宜的人剩下67％，所以侯在這份民調中數據不會好到哪裡。但他認為，現在重要的是，很多家可靠民調都顯示賴清德突破天花板，不管是柯文哲還是侯友宜都欲振乏力。

沈富雄指出，他發現這兩天柯文哲態度有些轉折，過去柯曾說「要代表民眾黨選正的選到底」，但這幾天卻說「要和各政黨領袖交流」，所謂「各政黨領袖」就只有國民黨主席朱立倫而已，因為鴻海集團創辦人郭台銘沒有政黨，不是政黨領袖，所以柯文哲的喊話是有意義的。

沈富雄強調，將來只有靠朱立倫與柯文哲好好談，而且是要低調、對外保密、完全不能洩漏地談，因為一但洩漏就會搞砸。不過，他也提醒，柯文哲不應該再說「合作就是政治分贓」，若是一直講，將來一旦合作就洗不乾淨了。此外，他更斷言，柯文哲不選到底的可能性越來越高，但關鍵在國民黨如何回饋柯的好意。