網辣問「願意當柯文哲副手？」　侯友宜：目標下架民進黨

▲侯友宜接受節目專訪。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

距離2024總統大選不到半年的時間，國民黨總統參選人侯友宜在多項民調仍暫居第三。侯昨晚接受節目專訪時，有網友提問，若民調持續第三的話，是否願意出任民眾黨參選人柯文哲副手？侯友宜並未正面回應，他僅表示，政治人物最重要的就是堅定信念與價值，不管民調高或低，他會整合所有在野力量，目標下架民進黨。

民眾黨總統參選人柯文哲日前表態，他將以最開放態度，與各黨領袖展開對話，不排斥在野陣營整合。

侯友宜昨日上節目時，主持人盧秀芳拿出網友們的犀利提問，「跟柯文哲是不是什麼事都有可能？」、「民調如果仍然第三，會跟柯市長配，或成為副手，或當行政院長嗎？」、「願意當柯P的副手嗎？」。

侯友宜說，他與柯文哲認識很久了，身為國民黨總統參選人，經過全代會通過，代表國民黨參選總統，他會團結所有力量，包括柯文哲，大家彼此之間，大概都很清楚也很了解，會團結所有力量，一起讓政黨輪替。

侯友宜也提到，打選戰最主要是自己要堅定信心，不管民調高跟低，就像他還沒出來要宣布選舉的時候，民調很高，結果短短不到一個多月的時間民調腰斬，一個餵藥案變成餵毒案，然後又變成烏龍案。侯質疑，「這是一個怎樣的操作我也不知道？」