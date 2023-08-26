批賴想請習近平吃飯「天方夜譚」　朱立倫：台獨金孫騙票伎倆

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2024總統參選人賴清德稱若有機會與中國國家主席習近平吃飯，會提供台南蝦仁飯加一杯全糖珍珠奶茶。對此，國民黨主席朱立倫今（26日）受訪表示，賴清德是最堅定的台獨工作者，講這些只是選舉伎倆或手段，想要騙票，連台灣人都不會相信；大家都記得，賴是「台獨金孫」，請習近平吃飯簡直天方夜譚。

由於國民黨2024總統參選人侯友宜接受專訪時，表示任何能夠讓兩岸促進、更穩定、更和平的，他都會去做，有「侯習會」也是件很好的事，他不會排斥，因此媒體今也詢問朱立倫是否樂見「侯習會」。

朱立倫回應，相信只要在雙方展現善意、能和平交流，不管是黨對黨或最高層見面，都是非常正面，但現階段，「我們先好好努力取得共識」，讓大家能為了兩岸和平，共同不要面對戰爭來努力下架民進黨，就是兩岸和平最好的契機。

朱立倫也提及，國民黨對兩岸交流一定是堅定在中華民國憲法及《兩岸人民關係條例》下所推動，這樣推動依過去經驗走到今天，相信都是可行的，但民進黨有台獨黨綱跟其基本立場，所以造成兩岸兵凶戰危。回歸憲法和法律，是國民黨長期努力的經驗，國民黨黨章黨綱規定也非常清楚，因此侯友宜當選後一定會開展兩岸和平穩定關係。