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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨部執行長涉放高利貸　他：年利率逾500%！吃到連骨頭都不剩

▲▼時代力量立法院黨團舉行「交通安全一場空 選前半年急補救」記者會 邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

時代力量昨日召開記者會指控，民眾黨雲林黨部與黑道掛鉤，從上到下多位黨公職都涉嫌暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等不法，而民眾黨雲林黨部執行長王新堯的手下仍持續從事暴力討債。時代力量立委邱顯智今日再爆料，王新堯手下楊男經常替事務所的「債務協商委託」打廣告，並涉放高利貸，年利率超過500%，簡直是「吃到連骨頭都不剩。」

時代力量昨日召開記者會指出，民眾黨雲林縣黨部的縣議員與多位黨部同仁都曾涉入不法，包含暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等不法事證。此外，民眾黨雲林黨部執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室至今仍是暴力討債集團的據點，王新堯的手下更持續在從事暴力討債。

對此，邱顯智今日於臉書加碼爆料，王新堯是民眾黨雲林黨部的執行長，沒有律師執照，卻開法律事務所處理債務，而他的手下楊男則經常替王新堯事務所的「債務協商委託」打廣告。2015年3、4月間，走投無路的A急需用錢，向楊男持續借了8萬元，一個月要繳的利息將近4萬元，換算成年利率，超過500%。

邱顯智進一步說，A繳不出利息，過沒幾個月又累積了十幾萬的負債，於是先找上他的朋友李男，借了帳戶，隨後帳戶被詐騙集團收走，A又找了他的朋友黃男，陸續借了20萬元，最後還不出來，被判詐欺罪。

邱顯智指出，楊男後來約A在檳榔攤碰面，一到檳榔攤，楊男就把A押下來，要求A馬上打電話向友人借款，並派出小弟監視A去取款，確認A真的借到錢拿回來後才放人。雖然不知道A後來怎麼了，但楊男手上的受害者，從A到Z可能都標記不完，名為債務處理，實則把人吃到連骨頭都不剩，這就是楊男放高利貸的日常。

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