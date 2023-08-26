郭台銘政治路走不下去？　陳鳳馨：違反兩個政治基本原則

▲侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近來動作頻頻，雖然先前喊話國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲和他一起坐下來喝咖啡，談在野陣營整合的問題，但是否會獨立參選，至今仍是未知數。然而，媒體人陳鳳馨昨（25日）於中天新聞《大新聞大爆掛》節目中表示，政治上有兩個基本原則，在她看來，郭台銘兩個原則都違反了。更斷言，郭台銘若不盡快修正，「政治這條路是走不下去的」。

陳鳳馨指出，政治有兩個非常重要的基本原則，第一個基本原則是「政治是長期的事業，且逃不過檢驗」，一個人所有之前做過的事情，都會在某個時刻受到檢驗，譬如侯友宜之前沒有明確表態四大公投案、2020總統大選沒有力挺韓國瑜，又或者像柯文哲過往的失言，即便皆已是有一段時間的往事，仍舊會被拿出來檢視。

陳鳳馨接續點出，政治的第二個基本原則就是，「政治其實是道德的」，不應意圖用短期的權位交換概念，或是簡單的一加一大於二、誰跟誰配的思維來談在野整合。陳鳳馨補充，選民不是投票工具，說服選民的方式要用政策，而不是「誰跟誰配」的想法來從事這件事。

陳鳳馨認為，郭台銘過去曾喊過「這次先讓我選」、「郭柯配」等言論，皆顯示郭台銘其實是用「權位交換」的態度來面對政治，且不斷地以短期的操作，在打自己的算盤，「沒有長期的觀念」，長期下來，會對郭台銘造成傷害，並且選民也不會買單。陳鳳馨直言，若郭台銘沒辦法即時改善這些問題，「政治這條路他是走不下去的」。