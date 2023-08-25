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建交55周年！　蔡英文9月5日啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼

▲▼蔡英文出訪史瓦蒂尼說明記者會 林聿禪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府發言人林聿禪說明總統蔡英文出訪史瓦蒂尼事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

總統府25日宣布，總統蔡英文將在9月5日到8日，率團出訪我國的非洲友邦史瓦帝尼王國，出席史國獨立建國55年國慶大典、國王恩史瓦帝三世的55歲生日，並慶賀台史兩國建交55周年。此次出訪成員包括經濟部長王美花、僑委會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統副秘書長張惇涵、外交部次長李淳，並將邀請朝野立委隨團出訪。

總統府發言人林聿禪說，史瓦帝尼王國是我國在非洲的堅實盟邦，史瓦帝尼長期在國際為台灣仗義執言、支持台灣參與有意義的國際組織，兩國在基礎建設、公衛醫療、教育、資通訊與農業、糧食安全等重要領域都有密切合作。

林聿禪說明，史王恩史瓦帝三世國王1986年登基以來，已經18度訪台，兩國關係友好。而今年適逢台史建交55年、也是史國獨立建國55年，更是恩史瓦帝三世的55歲生日，在史王的誠摯邀請下，蔡總統將於9月5日到8日率團專程訪問史國，除了展現我國對堅實盟邦的重視，也希望藉由此次訪問強化雙邊合作關係，並實地瞭解我國跟史瓦帝尼在公衛醫療、婦女賦權等各項合作計畫執行現況。

林聿禪表示，此次出訪以「邦誼同慶、合作永續」為名，盼達成同慶兩國邦誼、促進永續合作為本次出訪目標，共同慶賀中華民國台灣、史瓦帝尼兩國的友好邦誼，歷久彌堅，期盼兩國未來攜手前行，在雙方互助互惠的基礎上，於各項合作皆能永續發展、創造雙方福祉。出訪成員有經濟部長王美花、僑務委員會委員長徐佳青、高雄市長陳其邁、總統副秘書長張惇涵、外交部次長李淳以及邀請立委隨團出訪。

外交部次長李淳說明，此次出訪，總統主要是應史瓦帝尼政府的邀請，率團出席史瓦帝尼獨立55周年慶典、恩史瓦帝三世國王55歲華誕。

李淳說，9月5日上午桃園機場專機出發，直航史瓦帝尼，9月5日（台灣時間）下午抵達史國，與恩史瓦帝三世見面會談，見證合作簽署儀式，晚間舉行僑宴。9月6日出席國慶慶典，下午出席史京醫院，晚間出席國宴。9月7日上午進行隨團記者茶敘，中午拜會恩彤碧王母、參觀國合會婦女計畫、與醫療團和技術團餐敘，下午專機離開，9月8日返抵國門。

針對此次團員有高雄市長陳其邁，李淳說，跟史瓦帝尼合作關係不僅是在中央，地方政府也在推動深化合作關係，陳其邁市長的出訪，是因為正在推動高雄市與史國首都姆巴巴納建立姊妹市，促進高雄市與姆巴巴納市在教育合作、青年交流深化合作，這樣背景下，陳市長也成為出訪團成員。

另外，大陸國家主席習近平才剛結束在南非舉行的金磚五國領導人峰會，蔡總統又預計在9月出訪，等於1個月內兩岸領導人都訪問非洲，是否有較勁意味？李淳說，會選在這時間點5日出發8日返台，是因史國國慶為9月6日，「並非較勁，純粹時間巧合」。

▲▼蔡英文出訪史瓦蒂尼說明記者會 李淳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部次長李淳。（圖／記者屠惠剛攝）

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