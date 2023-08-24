中美洲議會排台納中　羅智強批：蔡英文聽不見馬英九「這忠告」

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

中美洲議會日前通過取消我國立法院常駐觀察員地位，批准將中國大陸納為觀察員。對此，國民黨立委參選人羅智強24日表示，前總統馬英九執政時，中美洲議會的六國成員國全部都是邦交國，數量甚至超越中國大陸，但總統蔡英文上任後，接連斷交五個國家，開嗆「外交的核心議題在兩岸關係，兩岸關係不好，外交必受影響，馬英九早就告訴過蔡英文，但她卻聽不見也不信邪。」

對於中美洲議會通過撤銷我國的永久觀察員資格，雙方近25年關係就此劃下句點，羅智強指出，在前總統馬英九執政時，中美洲議會的六國成員國全部都是邦交國，數量甚至超越中華人民共和國，但總統蔡英文上任後，接連斷交五個國家，只剩瓜地馬拉，痛批「真的是夠廢了！」

羅智強提及，馬英九在總統任內最後一次出訪時，應邀到中美洲議會發表演說，他透露，上任後他以中華民國憲法為架構，並以「九二共識、一中各表」為基礎，積極改善兩岸關係，帶來巨大的和平紅利，使台海不再緊張，也助台灣重返國際組織。而馬英九卸任時，中美洲議會的6個成員國都是我邦交國，台灣在中美洲的影響力遠勝中國大陸；如今，中美洲邦交國只剩瓜地馬拉一個，瓜國新當選的總統還將與大陸改善關係，台瓜邦誼岌岌可危。

羅智強認為，我國於1999年起即加入中美洲議會擔任永久觀察員，如今卻遭中共取代，是蔡政府又一次的重大外交挫敗。七年多來，台灣斷了9個邦交國，不但WHA、ICAO等國際組織不得其門而入，甚至遭長年參與的組織逐出，再次證明蔡英文的「踏實外交」，只會讓外交踏入死胡同。

羅智強表示，雖然美國對中美洲議會「排我納中」的行徑表達嚴重關切，卻也無力回天。蔡政府錯誤的外交政策，獨沽一味，單邊押寶美國，或許能讓她風光過境，但實質上卻無助台灣國際空間的拓展。

羅智強強調，馬英九以「九二共識」推動兩岸和解，爭取國際空間的擴大，同時處理「兩岸」與「國際」雙方關係，為台灣外交找出活路，所創造的良性循環，不僅對兩岸有利，也受到國際社會的歡迎。然而，蔡英文搞壞兩岸關係，除了造成兩岸危局，同時也讓外交陷入困局，「外交的核心議題在兩岸關係，兩岸關係不好，外交必受影響，馬英九早就告訴過蔡英文，但她卻聽不見也不信邪。」