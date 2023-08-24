立陶宛前總統見蔡英文　期許台灣人決定自己前途不受他人置喙

▲立陶宛葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）前總統見蔡英文，期許台灣人決定自己前途不受他人置喙。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文24日接見「華府智庫大西洋理事會跨大西洋高階訪問團」。立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）在會中表示，一個國家的強盛與否，不在於大小，而是發揮實力，這取決於人民，只要人民想要追求民主、獨立和自由，就能獲得自由。她期盼，台灣人用自己想要的方式決定自己國家的前途，不受他人置喙。

蔡英文表示，去年夏天，她也在總統府接待過美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）所帶領的「大西洋理事會」訪團。她要感謝大家以實際行動，展現美國和歐洲「跨大西洋」對台灣的支持。

蔡英文提到，最近FIBA世界盃籃球熱身賽，邀集了許多來自立陶宛、拉脫維亞等各國好手在台灣登場比賽，前天是比賽的最後一天，她和立陶宛葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）前總統也一起前往觀賞球賽，真的非常精采。她說，除了體育賽事的交流，過去幾年，台灣和立陶宛在各領域的互動也越來越緊密，包括互設代表處及相互訪問，尋求更多跨領域的合作機會。

蔡英文說，這3年多來，全世界在面對COVID-19疫情及俄烏戰爭等國際挑戰，強化全球民主韌性成了國際社會共同重視的議題，這也凸顯民主國家之間互相合作的重要性。特別是台灣、立陶宛以及捷克，都擁有追求民主、自由的歷史經驗，如今也站在捍衛民主、自由的前緣，與民主國家共同面對威權主義的威脅與擴張。

蔡英文認為，在經貿上的投資與合作，以及供應鏈的穩定與韌性，更是民主國家共同面對威權主義的支柱。這幾年來，台灣、美國與歐洲的經貿關係，也越來越緊密，這不僅有助於強化台灣經濟自主，也符合歐美各國的共同利益。

蔡英文指出，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經簽署，台美經貿夥伴關係更加緊密。未來，也會努力推動臺美「避免雙重課稅協定」（ADTA）的洽簽，提供雙方更便利的投資環境。

▼立陶宛葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）前總統見蔡英文，期許台灣人決定自己前途不受他人置喙。（圖／總統府提供）



葛寶思凱德致詞時表示，這次訪問台灣是一個很好的機會，與台灣政府及民間機構、智庫等進行許多討論，並分享交流各自的經驗。

葛寶思凱德指出，立陶宛是台灣在歐洲的新朋友，雙方友誼建立在許多共同點之上，例如，台灣與立陶宛國土面積不大，也都面臨不友善的鄰國，但我們都是有自信的國家。

葛寶思凱德提到，在歐洲及其他地區，我們看到有些強權打壓或威嚇其他小國，這其實是因為缺乏自信心。然而，台灣與立陶宛等小國也因此產生更多力量，來保衛自己的人民。

葛寶思凱德提到，此次訪台，她有機會見證台灣快速而多元的發展。台灣在幾十年間，自戒嚴到成為民主國家，並進一步保護民主，非常不容易。她認為，一個國家的強盛與否，不在於大小，而是我們能夠發揮的實力，這取決於人民，只要我們的人民想要追求民主、獨立和自由，我們就能獲得自由。她期盼，台灣人民用自己想要的方式決定自己國家的前途，不受他人置喙。