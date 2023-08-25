明年地方補助款突破9000億！　蔡英文：政府不會讓地方破產

▲「中央政府總預算記者會」簡報。（圖／行政院提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院院會昨（24日）通過113年度中央政府總預算案，歲入編列2兆7092億，歲出編列2兆8818億，兩者皆較112年度的總預算案，增加至少5個百分點，而國防預算更是首度突破6068億，創下歷史新高。面對近來質疑蔡政府財政紀律不佳的聲浪，總統蔡英文昨晚於臉書以7分鐘的影片，說明執政七年來堅守的財政精神，並特別提到，中央對地方補助款將成長10％，對地方的整體財政挹注，將突破9000億，政府不會讓地方破產，建設不分黨派，「每一個人的故鄉都要照顧」。

蔡英文表示，前陣子，有很多關於政府財政的討論，當中也有許多不實指控。有些人認為政府執政過8年來，預算年年成長，還執行各項特別預算，負債比怎麼還可以減少？蔡英文說明，這些原因可以歸功於台灣總體經濟規模變大，整體國力變強，政府就有能力做更多事，甚至還更多債。

蔡英文強調，台灣的GDP 從2016年的17.5兆，到今年的26兆，成長了將近6兆。2016年到2022年，台灣的平均經濟成長率是3.4％，也高於全球平均，這也促成政府的總預算連續6年有歲計賸餘，甚至連續5年賸餘超過千億。

蔡英文並舉5個重點，包括預算金額最高的社福支出，在長照總預算的部分，從2016年的54億，到明年將有876億，讓「長照2.0」繼續做，另外，「0到6歲國家跟你一起養」 也會持續推動；預算金額排列第二的教科文預算，增加了「減免私立大專學雜費每年3.5萬元」計畫的部分，預計明年2月的新學期開始實施，全數新增的相關預算達219億，並不會排擠到既有的教育資源；繼續孕育「護國群山」的科技發展預算也逼近2000億；而首度突破6000億的國防預算，則將會給國軍帶來更好的環境、裝備。

其中，也包括近來受到在野陣營諸多攻擊的地方補助款，除了成長10％，整體預算規模更將突破9000億，蔡英文說，政府不會讓地方破產，一直以來的信念就是，建設不分黨派，「每一個人的故鄉都要照顧」。

蔡英文說，這是她8年執政的最後一本總預算，她的執政團隊，仍然一本初衷，謹守財政紀律，建設國家、照顧人民、壯大台灣。她也希望，在立法院下個會期，朝野政黨能夠善盡監督及審議之責，支持行政院的總預算案。