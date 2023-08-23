蔡英文823談話「維護台海和平立場非常堅定」　必須要先強大自己

▲總統蔡英文23日上午出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」，中午則前往金門鑑潭山莊與「八二三戰役」參戰官兵及遺族午宴。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日上午出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」，中午則前往金門鑑潭山莊與「八二三戰役」參戰官兵及遺族午宴。她在致詞時表示，致力維護台海和平穩定的立場非常堅定，然而要維護和平，必須要先強大自己，因此必須要持續落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。

蔡英文表示，65年前，就在大家共聚一堂的金門島上，遭受了數十萬發密集的砲彈轟擊，而當年島上的官兵弟兄和居民，憑著「同島一命」的義無反顧，力退來犯的敵軍，守住你我的家園，也讓我們有機會走向民主、自由的道路。

「如果沒有當年八二三的勝利，就沒有今日的台灣。」蔡英文說，要再次向各位參戰官兵、還有遺族眷屬，致上最深的敬意。她表示，今天在這裡紀念八二三勝利的同時，務必要提醒自己記得，今天的穩定、繁榮，都是來自於在座的護國英雄，以及每一位為了守護家園而犧牲的英烈們，正因為各位不分族群，團結一心，我們才能走到今天。

蔡英文表示，無論是為了光耀各位及英烈們的努力，或是為了家園代代的平安幸福，都要將這份守護家園的決心繼續傳承下去，也必須傳承下去，「我們也會記得，要持續照顧當年保家衛國的各位戰友與遺族眷屬。除了年節慰問、急難救助，政府也會繼續整建安養機構，打造更完善的長照環境」。

蔡英文指出，今天現場，大家有一些希望政府可以幫忙的事情，也會指示相關單位，一定要給大家更好的照顧，也要藉今天這個機會，再次強調，致力維護台海和平穩定的立場，非常堅定；然而，要維護和平，必須要先強大自己，因此必須要持續落實國防改革、推動國防自主，不斷提升國防的戰力和韌性。

最後，蔡英文說，要感謝在第一線的國軍弟兄姊妹，還有金防部的官兵同仁，各位辛苦了，希望八二三的精神，能繼續伴隨著各位，守護家園，守住我們所珍視的價值。

▲▼總統蔡英文23日上午出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」，中午則前往金門鑑潭山莊與「八二三戰役」參戰官兵及遺族午宴。（圖／總統府提供）