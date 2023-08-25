傳郭台銘競總鎖定板橋　可能位置距侯競辦僅600公尺

▲傳郭台銘競選總部鎖定板橋區，且有地方人士介紹這棟5層樓房可作為競總。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者蘇晏男／新北報導

近來傳出鴻海創辦人郭台銘陣營準備800台傳真機、買下全台250面看板，為連署獨立參選做準備，昨又有媒體報導，郭競選總部鎖定新北市板橋，且經地方人士介紹，可能設在板橋錢櫃對面的一棟5層樓房，被認為與國民黨2024總統參選人侯友宜較勁味濃厚。不過，目前郭台銘辦公室對此尚未回應。

據《NOWnews今日新聞》報導，郭台銘競總位址鎖定新北市板橋區，且有地方人士介紹板橋錢櫃對面的一棟5層樓房，目前與郭陣營洽談中；而該棟樓房目前為銷售中心，但9月底就將結束。報導也指，該位置與侯友宜競選辦公室只有600公尺的距離，被認為是直搗侯的本命區。

不過對於該篇報導，郭辦尚未回應。而侯友宜競辦則說，對於郭台銘辦公室設在哪裡，沒有進一步消息，尊重郭的選擇與自由，而侯友宜競辦在板橋，大家都是好鄰居。

近日除郭台銘陣營準備800台傳真機、買下全台250面看板，為連署獨立參選做準備的傳言外，郭台銘昨在新北土城五穀先帝廟進行廟口開講的尾聲，突喊「我出來選，大家給我相挺，好不好」，讓現場來賓相當驚訝。不過會後被問到此話是否代表要宣布參選了？郭則澄清，向「隱性選民」喊話而已。