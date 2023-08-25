郭台銘曝創業12字箴言　提5主張：以企業家精神救政府財政困境

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者宋良義攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘今（25日）在臉書發文，指根據日前審計部公布「中央政府總決算審核報告」，中央政府以舉借債務的方式，編列多項特別預算，且截至2022年底為止，政府未償餘額已達5兆6997億餘元，形同每位國民約背負了27.2萬元的國債，對此他表示，自己創業近50年來，都以「定策略、建組織、佈人力、置系統」這12字箴言，進行每一項重大投資或決策，強調要以企業家精神，提出5項解決政府財政困境主張。

郭台銘表示，打開媒體，看到的盡是中央政府對財政紀律不佳的辯解卸責，地方政府高喊不公，學者專家警告憂心，但政黨政客廝殺噴墨，網軍側翼頻帶風向，很少有人看到財政惡化的本質。

郭台銘提到，政府財政惡化的原因，包括民進黨「完全執政、完全傲慢」，立法院淪為行政院的立法局，民進黨完全執政8年，「靠勢」國會多數，浮濫編列特別預算，國會淪為橡皮圖章，完全失去監督制衡的力量；以及，「特別預算」常態化，根據《預算法》83條規定，當發生國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變，或定期或數年一次之重大政事，才能提出「特別預算」，直呼蔡政府根本破壞民主法治精神；最後，則是民進黨政府透過編特別預算規避《公共債務法》債務上限，7年花光曾孫的錢，棄守財政紀律，戕害世代正義。

郭台銘說，以他的核心價值，對國家財政的5項主張是，第一，政府重大政策與預算，都應將「永續、穩健、正義」列為評估與考核項目；第二，修正《預算法》關於特別預算相關規範，明確適用範圍；第三，納入財政紀律與經濟評估，彈性調整（限縮）舉債額度上限，捍衛世代正義，嚴守財政紀律；第四，一定金額以上「特別預算」，立院應採「更高門檻」；第五，強化監察與審計功能，有缺失就該移送監院與檢調。

郭台銘強調，民主政治中的「定期改選」與「換人（黨）執政」，核心精神就是避免「絕對權力造成絕對腐化」。但讓他遺憾的是，過去二十多年，政治上的黨同伐異、分贓政治、財政惡化、正義凋蔽，並沒有因為三次政黨輪替而有絲毫的改變。

郭台銘認為，繼續在舊思維、舊框架、舊政客之間，選一個「比較不爛的蘋果」，台灣的未來只會繼續向下沉淪，然而，以企業家的精神，嚴守發展永續、財政穩健、世代正義，才是根本解決台灣「財政黑洞」的困境。