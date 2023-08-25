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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德、賴勁麟「鈔錢部署」！　侯友宜競辦：綠能發電變綠營發財　

▲▼ 侯友宜競選辦公室舉辦「不要狡賴：綠金新潮流 賴清德踹共！」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜競選辦公室舉辦「不要狡賴：綠金新潮流 賴清德踹共！」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

能源議題成為藍、綠、白選戰攻防焦點。侯友宜競選辦公室今（25）日召開記者會，質疑綠能成為民進黨大金庫，雲豹能源跟新潮流關係密不可分，呼籲賴清德、賴勁麟、賴品妤站出來面對綠能黑金質疑，別事情爆發就人搞失蹤，否則就是「綠能狡賴」？

立委參選人廖先翔指出，2002年賴勁麟跟賴清德還是立委時，兩人力推獎勵《再生能源發展條例》，蔡英文上任後，賴勁麟的雲豹能源從本來千萬資本，搖身成為營收百億的綠能巨獸，旗下19家子公司也財運亨通，這是不是「鈔錢部署」？

廖先翔表示，這是不是靠民進黨執政下發包的綠能大型標案？不僅是光電，風電、汙水都看得到雲豹能源及其子公司的身影，標案初步統計超過50億元，賴勁麟像是新潮流在企業界的超級門神，呈現「綠電金流惡性循環」。

「新潮流誰沒拿過我爸的錢」廖先翔說，雲豹能源和相關子公司、董監事人員，近幾年捐給民進黨中央的政治獻金有475萬元，給民進黨籍候選人59名，總金額高達近1500多萬元，這時候賴品妤真的可以模仿陳水扁前總統女兒陳幸妤說法，看有多少人在雲豹能源及其子公司的政治獻金底下吃香喝辣。

▲▼ 侯友宜競選辦公室舉辦「不要狡賴：綠金新潮流 賴清德踹共！」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

立委林為洲也說，民進黨籍前雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌，2018年在競選連任鄉長時，雲豹能源就捐了50萬元政治獻金，接著雲林縣口湖鄉、台西鄉、四湖鄉等，都被民進黨政府劃為不利耕作區，允許能源業者投入設置光電電廠，是否違反《政治獻金法》第7條規定？

林為洲指出，林哲凌索賄350萬的案子，涉案行賄的人雖然是永鑫能源公司董事長譚宇軒，但譚宇軒同時也是雲豹公司的執行長，雲豹與永鑫兩家公司也在不少綠能的案子上合作，賴勁麟與譚宇軒關係密切，簡直疑「雲」重重 。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲說，外界質疑競辦國政召集人杜紫軍擔任森崴董事是綠能門神一事，這根本「遠親不如勁麟」，森崴能源取得離岸風電標案時間是在2020年6月15日，杜紫軍擔任董事時間為2020年11月10日至2023年5月23日，有心人士刻意放話，是無法轉移雲豹能源靠綠能發財，並跟綠營高層交好的事實。

黃子哲說，賴勁麟只是門神嗎？可能也是財神，賴勁麟進入雲豹能源之後，資本額從1千萬變成上市公司，公司市值高達百億元，這麼會賺錢簡直是經營之神，這是否跟背景、關係、派系有沒有關係？雲豹能源107年到111年政治獻金捐了778萬元，其中8成流向新潮流的手中，因此今天質疑是否「綠金新潮流」。

▲▼ 侯友宜競選辦公室舉辦「不要狡賴：綠金新潮流 賴清德踹共！」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）

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