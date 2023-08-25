郭台銘喊「出來選給我相挺」又改口　他批「裝肖ㄟ」：大家看得很膩

▲郭台銘參拜土城五穀先帝廟。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

政壇關注鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選2024總統，郭昨天在廟口開講時突喊「我出來選，大家給我相挺，好不好」，讓現場來賓相當驚訝，事後則澄清他的話不是指要宣布參選，而是向「隱性選民」喊話而已。對此，民進黨立委王定宇25日批評，這種「狼來了」操作太多次了，台語稱為「裝肖ㄟ」！

郭台銘昨（24日）下午在新北市土城五穀先帝廟進行廟口開講的尾聲，以台語向台下鄉親喊道「總統是選人，我無黨無派，我出來選，大家給我相挺，好不好」，讓現場一陣驚訝，紛紛猜測此言是否意謂是宣布要獨立參選了？

不過開講完後媒體進一步詢問這話意思，是否代表要宣布參選了？郭台銘則回應，這是一種民意的調查，民調起起伏伏，就他做的調查發現，他的選民都是「隱性選民」，沒那麼關心政治議題，所以這是最難做的調查，美國用大數據做調查都有失偏頗，更何況台灣。媒體再追問，所以要大家「相挺你」不算是正式宣布？還是先跟隱性選民喊話而已？郭台銘說，「對，跟隱性選民喊話而已」。

對此，王定宇表示，這種「狼來了」操作太多次了，台語稱為「裝肖ㄟ」，假動作做太多，加上過去承諾跳票紀錄太豐富，再這樣拖拖拉拉、遮遮掩掩，不只大家看得很膩，侯、柯也會看這隻「貓ㄚ沒點」。