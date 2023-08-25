賴清德被爆疑花錢用網軍洗留言　民眾黨團：若屬實真讓人汗顏

▲賴香伶、張其祿25日出席民眾黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

有媒體報導，民進黨2024總統參選人賴清德陣營疑似花錢用網軍在Dcard上，替賴的YouTube影片點讚、留言，完成任務者可獲得3000元，不過賴的競辦則表示是子虛烏有。對此，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶表今（25日）示，若這個所謂爆料內容屬實，真的讓人汗顏，過去執政黨總會講說是有心人士刻意要影響台灣選舉，但如果真有團隊，甚至一定程度指示的話，國人應該要抵制。

據《風傳媒》報導，賴清德陣營為扳回年輕人聲量，透過「青年台灣隊協會」旗下的「台南市青年台灣隊」，以「給予學生社團贊助費」名義發出「Dcard任務」，請託成員在指定時間內為賴清德的YouTube影片點讚、留言，完成任務者可獲得3000元。

民眾黨立法院黨團25日舉行「蔡政府推動零廢棄 垃圾山問題怎麼解？」，會中媒體詢問黨團副總照賴香伶與幹事長張其祿對上述事情的黨團看法。賴香伶說，若這個所謂爆料內容屬實，真的讓人汗顏，台灣號稱言論自由、數位國家，被拿來當作影響選舉、甚至帶風向的一種工具，這樣做法令人感到驚悚。

賴香伶說，一定時間內多少錢要求你做事情，假如這指揮關係明確的話，就是介入不當言論或刻意、惡意攻擊言論的行為，如果是涉及個人性指控，現在不管是數位步部或法務部都應正視。

賴香伶表示，過去執政黨總是會講，這一定是對岸干擾選舉，或有心人士刻意要影響台灣選舉，倒過來都會把話轉成對自己有利，但如果是真的有團隊，甚至一定程度指示的話，國人對於這樣選舉文化，應該相當痛心，甚至是要抵制才對。

不過賴清德競辦昨表示，這種捕風捉影、抹黑造謠的報導內容完全是子虛烏有；該報導使用的群組截圖，可看出非競辦任一個官方群組，且張貼訊息的人也非官方人士，此外該協會理事長已回應為贊助貼文，望媒體善盡查證之責，不要淪為特定陣營的打手。