柯文哲談台鐵改革挨批跳針　他還原影片：聽君一席話如聽一席話

記者杜冠霖／台北報導

日前有台鐵員工在座談會中，詢問民眾黨總統參選人柯文哲如何改革台鐵，柯則回應，「把所有問題列出來，分門別類，然後問一個題目，請問他這些問題有解決嗎？講完了。」被網友批評講廢話。對此，民進黨立委林俊憲25日表示，柯所說的「台鐵總體檢」早就在做了，「聽君一席話如聽一席話，唯有阿北GPT超越侯侯GPT！」

▼民眾黨總統參選人柯文哲出席四葉草運動啟動記者會。（圖／記者林敬旻攝）



有台鐵員工在座談會問柯文哲如何改善台鐵，柯則回應，「我跟你講啊！台鐵是這樣，一樣，誠實面對問題，把台鐵所有問題先列下來，分門別類，一樣啦！我們通常把問題列出來，把所有問題列出來，分門別類，然後再寫重要跟緊急，要比方1-4，緊急分1-4，那換算分數，再排一遍，哪些是緊急重要的事情，那先處理嘛！再來是處理重要不緊急。我跟你講，你把台鐵的問題列出來，然後問一個題目，請問他這些問題有解決嗎？講完了。」

林俊憲表示，今天有人傳來這個影片，原來是柯主席對於台鐵改革有獨到見解，身為交通委員會的立委，台鐵一直是自己的重點問政議題，當然要來學習一下，「結果害我浪費了人生中寶貴的1分鐘，根本是存心傳來要整我吧！」

林俊憲指出，台鐵工程師提問柯文哲要優先推動哪些改革項目？結果他的回答居然是「把問題列出來，然後再寫緊急跟不緊急」。阿北該不會不知道有一個東西叫「台鐵總體檢」吧？「你說的早就已經在做了，只是不像你那麼厲害，會用很多英文縮寫唬人而已。」

林俊憲表示，從2018年以後，台鐵就開始把發現的問題列冊編號並分案追蹤，列出優先改善事項，每月定期更新進度，自己也常常在質詢時針對沒完成的部分監督交通部，所以這份報告再熟悉不過。結果到了阿北口中，卻成了地理大發現一樣不得了的創舉，原來解決一切難題的方法就是把問題寫出來，阿北的智慧應該得諾貝爾奬。

林俊憲直言，越看柯文哲的談話，越覺得他像一種人。就是那種一面之緣的臉書朋友突然約你出來喝咖啡，跟你講「投資」、「財富自由」，中間不時夾雜聽起來很專業的英文縮寫跟專有名詞，聽得你頭昏腦脹，不知不覺就同意加入他的「創業團隊」。之後仔細回想，又好像什麼都沒說，總之就是叫你相信他就對了。

林俊憲指出，政治人物當然無法做到什麼都懂，這就是幕僚存在的意義。可是柯文哲智商那麼高，最討厭別人教他怎麼做事，又或許他身邊根本沒有各領域的專業智囊團，原因自己前幾天說過，真的沒人了。現在聽起來，「理性科學務實」跟「侯侯做代誌」是不是很像？至少在話術包裝上，阿北還是贏了不少的。