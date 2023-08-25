2023台灣國際熱氣球嘉年華　8／24熱氣球光雕照亮知本溫泉

▲熱氣球光雕音會24日在知本溫泉舉行。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



因颱風延期的「2023台灣國際熱氣球嘉年華」倒數第2場熱氣球光雕音樂會，24日晚間7時於譽有東台灣第一景的卑南鄉知本溫泉區熱情登場，以綠意盎然的山林生態、勇男橋為背景，結合熱氣球光雕絢麗演出，點亮知本夜空映出最美畫作，令現場遊客都大呼過癮。

知本溫泉區光雕音樂會以「自然、燈火絢爛」為主題，首先由樂天女孩及在地知本國中「大地之舞原舞團」的傳統舞蹈作為精彩開場，接著邀請被網友譽為「國民暖嗓」的創作才子「黃奕儒 Ezu」帶來一系列曲目，活動壓軸則由巴西的泰迪和琳西球與台灣的Hello Kitty球、台東球、彩虹球與曙光球等熱氣球與球迷見面，5顆熱氣球在夜空中伴隨著音樂節奏，襯托知本溫泉區的山林之美，球迷朋友們不禁沉浸在熱氣球帶來的溫暖與感動氣氛中。





台灣國際熱氣球嘉年華剩下最後4天，最終場28日鹿野高台閉幕光雕音樂會不僅將有煙火秀及無人機展演之外，將邀請在地團體「零捌玖舞團」及備受矚目的創作新人「安懂」擔任演出團隊外，同時也邀請了音樂甜心「卓文萱」、超人氣潮流男團「OZONE」及「VERA」擔任演出嘉賓，如此精彩的活動內容，球迷朋友們千萬不要錯過！