台東慢食節「流域餐桌」10月南迴登場　將採預約入場

▲台東縣政府表示，慢食節秋季場「流域餐桌」，於10月14、15日在金峰鄉新興國小登場。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

「以溪流為線索、品味河水孕育的滋味」，令人期待及關心的2023台東慢食節秋季場「流域餐桌」首度前進南迴，即將於10月14、15日一連2天在金峰鄉新興國小登場。活動採預約制入場，8月25日上午10時起可至Accupass活動通平台線上免費索票(https://www.accupass.com/biz/event/2308180327453806487050)。

台東縣政府表示，台東慢食節自2021年起舉辦移地場次，今年10月將首度移師南迴地區，於充滿自然風格與族群特色的金峰鄉新興國小舉行，並以「流域餐桌」為主題，活動內容有慢食集、慢食講、慢食吟、慢食器等，邀請台東料理人與喜愛慢食節的朋友們，一起沿著溪流與山林的脈絡，探索在地的飲食文化，品嘗溪水滋養的風味。

農業處說明，為維護活動品質，將採預約制入場。2日活動各分為上半場(12:00-14:00)及下半場(14:30-17:00)，每場次各開放1000張入場票券，請民眾於ACCUPASS活動通網站免費索取，每人每場限索取一張，索完為止。未滿100公分之孩童，可免票入場；100公分以上者視同成人，需憑票入場。