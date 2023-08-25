生計受影響！台中港建擴港未補償漁場損失　150艘漁船集結抗議

記者白珈陽／台中報導

台中港填方區新建海堤工程本月6日開工動土，預計回填65公頃新生地，漁民捕魚範圍受到擠壓，台中區漁會及相關漁民協會認為權益受損，也未獲台中港務合理補償，影響漁民生計，25日上午召集海線漁船約150艘集結於台中港錨泊區，高掛「莫把漁民當愚民」、「抗議！還我漁權」等紅布條陳抗，爭取權益。

▲漁民掛上「莫把漁民當愚民」紅布條抗議。（圖／民眾提供）

台中區漁會及相關漁民協會等團體，今天上午動員梧棲、清水、大甲、大安、龍井等地區漁船150餘艘、人員約300人，由各漁港集合後出發，表達對台中港建、擴港後，未合理補償漁場損失的強烈訴求。

▲▼台中區漁會及相關漁民協會等團體動員約150艘漁船陳抗。（圖／民眾提供）

台中區漁會總幹事趙朝森表示，台中港建擴港高達4666公頃海域及北防波堤延伸等工程，造成原漁場大幅限縮，沿近海漁業生態飽受衝擊，導致梧棲等漁港機漁船(筏）業者及漁民，未蒙其利先深受其害；至今未獲得合理補償，嚴重影漁民生計。

趙朝森說，台中港從民國62年建港起，分三期陸續展開闢建航道、碼頭、工業港區、火力發電廠、海堤等工程，迄今仍繼續施工中；因台中港闢建及港區的劃界、船舶航行等，漁民原有作業漁場不斷被限縮、遭到嚴重干擾等，機漁船停泊區數次被迫遷移，以致漁業資源減少造成漁民作業重大損失。

趙朝森指出，自民國76年起漁民因生計受到嚴重影響，陸續衍生數起損失陳情求償案，其中僅有6件獲得重視補償，卻獨漏機漁船部分，導致機漁船業者不斷陳情抗議，延宕至今仍未獲得補償，嚴重影響機漁船業者及漁民生計，亟待上級輔導單位的重視，依循他港慣例給予合理補償救濟。

▲台中區漁會總幹事趙朝森。（圖／民眾提供）

趙朝森表示，令人不解的是，台中港務局原本同意辦理發放補償金，後因高層長官更換後，反要求漁民尚須再提「受損新事證」來搪塞，至今尚未完成補償事宜，更未依交通部民國100年2月25日交航字第1000022469號函示辦理。

趙朝森認為，台中港務分公司應承繼前台中港務局，基於「平等原則」及「損失補償」法理，比照本區及全國所有漁港機漁船及漁民補償方式，於同等情況下均得到合理補償，唯本案至今尚未完成補償；台中港務分公司應儘速辦理後續補償作業，以維漁民生計。

趙朝森強調，建請政府爾後若有推動重大海上工程施工，如對漁民生計有所損害之虞者，應先主動與台中區漁會及漁民、船主等，先進行溝通協調，以確保漁民生計及權益，以免滋生民怨造成糾紛而衍生海上抗爭，不過如今天的抗議無法獲得滿意答覆，27日將再出航抗議！