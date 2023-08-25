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台積電中科2奈米廠案都審通過　盧秀燕曝：已獲台電台水掛保證

記者游瓊華／台中報導

台積電中科2奈米廠建廠案送台中市政府都審過關，環團今天上午在市府廣場抗議，砲轟台積電猶如吃電酷斯拉，要求市府把關，台積電2期不能影響民生用水、用電。對此，台中市長盧秀燕今天上午回應，已經獲得台電、台水發文市府，會足夠供應水、電給台中，不排擠民生用電，這也是有史以來由國家出具掛保證，事情會獲得圓滿解決。

▲對於台積電二期廠擴建，盧秀燕今天表示，已經獲得台水、台電保證，不會排擠民生用電用水。（圖／記者游瓊華攝）

▲對於台積電二期廠擴建，盧秀燕今天表示，已經獲得台水、台電保證，不會排擠民生用電用水。（圖／記者游瓊華攝）

▲對於台積電二期廠擴建，盧秀燕今天表示，已經獲得台水、台電保證，不會排擠民生用電用水。（圖／記者游瓊華攝）

▲台積電中科2奈米廠建廠案送台中市政府都審過關。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕表示，台積電是國家乃至全球重要的產業，因此市府對這產業基本上是歡迎的；但台積電也是高耗水、高耗電的產業，透露台積電一期一年要用掉台中市15%電力，若再設置二期，一年約要用掉台中市23%，一、二期加起來約會用掉台中38%的電；另外用水部分，一、二期加起來約會用掉台中市9%，在這種情況下，市府審核過程須考慮到如何發展，市府歡迎全球重要產業在台中，但也要考慮水電供應是否足夠，以及是否會造成排擠效應。

盧秀燕指出，台中市有史以來首次要求，自來水公司與台電公司的權管單位經濟部須負責保證，若台積電二期落腳台中，中央一定要保證台中市的水電供應足夠，不會造成排擠，這應是經濟部或台水台電有史以來第一次收到這樣的要求，若他們同意讓台中有足夠的水電可供應，且不會造成排擠效果，便皆大歡喜。

盧秀燕也透露，最近台水與台電已發文台中市政府，若台積電二期落腳台中，保證其所需的水與電，不會排擠原有民生供應，這是國家所出具的保證函，市府相信這件事一定會圓滿解決。

▲台積電2奈米廠擴建。（圖／台中市政府提供）

台積電中科二期廠擴建案去年3月向市府送件申請都審，不過府會對於台積電2奈米廠是否會排擠台中市民生用電、用水都有疑慮，都審直到今天上午才通過，全案後續要再送中央審查。

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