蘇拉「貫穿台灣」機率飆升55%！時間落下周三四　4地區警戒

記者李姿慧／台北報導

蘇拉颱風目前往南移動，下周將北轉預計下周二(29日)朝台灣前進，氣象粉專公布蘇拉颱風可能路徑，其中高壓增強以中速度朝台灣穿越機率約55%，氣象粉專指出，蘇拉颱風下周三到下周四(30日~31日)有高機率穿越台灣，影響時間可能延長到下周五(9月1日)，提醒花東宜和南投山區先做好防颱準備。

▲蘇拉颱風以中速度朝台灣穿越機率約55%。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今公布蘇拉颱風可能路徑，其中高壓增強以中速度穿越台灣機率約55%，以較快速度通過台灣南方機率為30%，用較慢速度從台灣北邊通過機率約15%。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，蘇拉颱風強度逐漸增強，將在高海水熱焓量區域轉圈，整體環境良好，巔峰強度至少可達中度颱風上限，甚至挑戰強颱。

另下周一(28日)日本南方太平洋高壓重新建立、西伸增強，將重新接手蘇拉導引力量，往台灣東部海域前進。高壓強弱決定偏西的幅度，高壓越強，往西的角度越大。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周三(30日)、下周四(31日)高機率穿越台灣，因高壓有減弱趨勢，影響時間有機會延長到周五(9月1日)。不過，路徑仍有調整空間，周日(27日)或下周一(28日)將初步明朗，下周三(30日)到下周六(9月2日)要注意颱風動態。花蓮、台東、宜蘭、南投山區請先做好防颱準備。

▲蘇拉颱風上午最新位置。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其上午說明，蘇拉颱風位台灣東南方四百多公里海面上，目前為輕度颱風，未來會增強，預計今天到周日(25日~27日)先往呂宋島菲律賓南方，路徑先遠離台灣，下周二往北逐步往台灣靠近，下周三已經到台灣東南方不遠處，不排除下周三到下周四颱風會往西北更靠近台灣，外圍環流和颱風本身會對台灣造成影響。

劉宇其強調，依照目前路徑，蘇拉颱風有非常機會接近台灣，不一定會發布海上或陸上警報，但依照大致路徑，因為下周三到下周四最靠台灣，不排除下周二發布海警機會，由變數仍大仍需持續留意。