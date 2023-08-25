快訊／國1高架「遊覽車火燒車」濃煙狂竄！　人員急逃命

記者黃彥傑、邱中岳、戴若涵／台北報導

國道1號南下22.3公里處，25日上午11時22分左右發生一起事件！一輛遊覽車因不明原因起火，現場濃煙不斷竄出，遮蔽後方視線，警消獲報到場，趕緊佈水線搶救，所幸車內人員逃出。

▲國一火燒車 。（圖／翻攝高速公路1968，下同）

勤務中心於25日11時13分左右接獲通報，國道1號汐五高架南向22公里有1部大客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消於10分鐘內抵達，消防人員在15分鐘內撲滅火勢。現場封閉外側路肩及外側車道處理。

警消指出，55歲的曾姓男子駕駛拖吊車，後方拖吊大客車，行經國道1號南向汐五高架重慶路段，發現後方大客車前車頭冒煙，趕緊下車查看，並通知國道警方，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸曾男及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於11時37分撲滅火勢，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

警方表示，現場濃煙造成車流回堵約2公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。