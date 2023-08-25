才當選5天！　瓜地馬拉總統「面臨死亡威脅」

▲瓜地馬拉總統的阿雷巴洛（右）和副總統艾蕾拉（左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

泛美人權委員會（IACHR）24日發表聲明，要求提供瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）與副總統更多的保護，因為選舉才剛結束5天，兩人的生命就面臨「嚴重及迫切」的風險。

根據《路透社》報導，美洲國家組織（OAS）旗下泛美人權委員會24日發表聲明指出，甫當選瓜地馬拉總統的阿雷巴洛和副總統艾蕾拉（Karin Herrera）正面臨生命威脅，包含2項明顯針對正副總統當選人生命安全的秘密計畫。

IACHR提到，其中一個計劃是瓜地馬拉檢察官提醒的，但未進一步說明細節，他們也正式要求瓜地馬拉政府採取預防措施，保護阿雷巴洛和艾蕾拉的生命安全，並詳細調查這些風險。

瓜地馬拉當局回應，目前正副總統當選人有一個廣泛的保護計畫，現階段也已進行了加強。

主張反貪腐的阿雷巴洛20日以壓倒性優勢，當選瓜地馬拉新任總統，但在決選之前他就曾說，若是勝選，預計有人會試圖阻止他就職。

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