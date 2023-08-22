央視：中美洲會議批准中國成為常駐觀察員

▲中美洲議會通過官方社交媒體帳號宣布，批准中國成為該機構常駐觀察員。（圖／翻攝自中美洲會議推特帳號）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視新聞》報導，中美洲議會通過官方社交媒體帳號宣布，當地時間8月21日，中美洲議會在尼加拉瓜首都馬那瓜召開全體會議，會議批准中國成為該機構常駐觀察員。

據早前報導，中美洲議會（PARLACEN） 於當地時間8月21日上午，通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案。對此，外交部22日表示，我國政府表達最嚴正的抗議，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。

宏都拉斯網路媒體「數位進程」（PROCESO DIGITAL）上個月報導，尼加拉瓜籍議員6月23日在中美洲議會提案撤銷台灣立法院的觀察員身分，改推中國全國人大取代。

美國聯邦參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）、眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）18日發布聯合聲明，對尼加拉瓜近期在中美洲議會（PARLACEN）提出排台納中的提案，表達嚴重關切。

中美洲議會1991年成立，為區域性議會組織，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加等六國，另有八個觀察員，包括1999年加入成為永久觀察員的台灣。

中美洲議會會員國中，瓜地馬拉是唯一仍與台灣維持邦交的成員國。