瓜地馬拉「親中派」當選總統　外交部：有信心繼續合作

▲阿雷瓦洛主張，維持與台邦交同時加大對中經貿關係並不相牴觸。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦瓜地馬拉20日舉行第2輪總統決選，被視為相對親中的阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）擺脫第1輪選舉屈居第二的結果勝選。外交部發言人劉永健今（22日）表示，政府有信心與瓜國新政府在既有的良好基礎上繼續合作，深化各項交流，增進雙方人民的福祉。

阿雷瓦洛以59.05％的得票率，擊敗獲得36.19％選票的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），他是瓜地馬拉首位民選總統之子，曾訪問台灣，他主張維持與台灣邦交前提下，尋求與中國發展關係。他在競選期間主張擴大與中國經貿關係，被視為相對親中的候選人，並於7月受訪時強調，無意改變台瓜邦交。

由於阿雷瓦洛昔日曾主張擴大與中國的經貿關係，媒體關注，未來台瓜邦誼是否可能生變？對此，劉永健今天上午在例行記者會回應，台灣與瓜地馬拉關係密切友好，雙方在農業、經貿、公共建設、衛生醫療、社會福利、人才培育等方面廣泛合作，且成果豐碩，頗獲瓜國朝野各界以及人民的支持。

劉永健說，阿雷瓦洛總統當選人曾多次表示支持瓜國與台灣的外交關係，他曾於1994年擔任外交部次長，當時應邀訪問台灣，對台瓜兩國的友好邦誼深具認識，政府有信心與瓜國新政府在既有的良好基礎上繼續合作，深化各項交流，增進雙方人民的福祉。