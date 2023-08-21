瓜地馬拉「親中派」當選總統　外交部祝賀：展現民主成就

▲瓜地馬拉種子黨候選人阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）贏得總統大選決選。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦瓜地馬拉20日舉行第2輪總統決選，被視為相對親中的阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）擺脫第1輪選舉屈居第二的結果勝選。外交部今（21日）表達祝賀稱，此次選舉再次展現瓜國政治民主成就及人民民主素養。

阿雷瓦洛以59.05％的得票率，擊敗獲得36.19％選票的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），他是瓜地馬拉首位民選總統之子，曾訪問台灣，他主張維持與台灣邦交前提下，尋求與中國發展關係。他在競選期間主張擴大與中國經貿關係，被視為相對親中的候選人，並於7月受訪時強調，無意改變台瓜邦交。

外交部今天發布新聞稿表示，瓜地馬拉順利完成本次選舉，再次展現瓜國政治民主成就及人民民主素養，我國政府向瓜國政府及人民、阿雷瓦洛總統當選人及艾蕾拉副總統當選人表達誠摯賀忱，並已透過駐瓜國大使館致賀。

外交部指出，阿雷瓦洛總統當選人於1994年擔任瓜地馬拉外交部次長任內曾應邀訪台，對於台瓜兩國友好邦誼具深刻認識，此次大選期間也在公私場合多次表達支持與我國維持邦誼的立場。台灣與瓜地馬拉邦誼篤睦，我國政府基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好情誼，將與瓜國新政府在既有的良好基礎上攜手合作，深化各項交流與合作，增進雙方人民福祉。