瓜地馬拉總統決選阿雷巴洛勝出　曾稱當選將強化與中國關係

▲瓜地馬拉種子黨候選人阿雷巴洛贏得總統大選決選。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

友邦瓜地馬拉20日舉行總統大選決選，最高選舉法院（TSE）官方數據顯示，目前95%以上選票已清點完畢。依據初步結果，尋求與中國發展更密切關係的種子黨候選人阿雷巴洛（Bernardo Arévalo）勝選，拿下59.1%得票率奪得壓倒性優勢，擊敗得票率36%的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。

綜合CNN、路透報導，瓜地馬拉大多數選民都希望阿雷巴洛的勝出能夠扭轉前幾屆政府普遍存在的貪腐現象，在當地媒體宣布開票結果後，阿雷巴洛的支持者走上街頭慶祝。74歲會計師阿爾瓦雷斯（Roberto Alvarez）說，「我把票投給阿雷巴洛，因為他是我們唯一的選擇。」

▲▼阿雷巴洛支持者上街頭慶祝。（圖／路透）

64歲國會議員阿雷巴洛是前總統胡安．荷塞．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子，在大選首輪投票爆冷出線，利用公眾普遍不滿的情緒，承諾遏制犯罪貪腐、解決營養不良問題、力拚國家增長等，但要實現這些目標並不容易，因為國會由建制派政黨控制，包括這次的對手托瑞斯所屬政黨。

此前，阿雷巴洛曾稱，一旦當選將尋求與中國發展更密切關係，但後來強調不會改變與台灣的外交關係，認為瓜地馬拉可以做到雙軌並進，也就是在維持與台邦交的同時，加大對中經貿關係，兩者相不牴觸。