從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

▲▼ 新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

農曆七月逢中元節，新北市府動物保護防疫處與佛光山金光明寺合作，普度動物亡靈消災祈福，24日在板橋區「毛寶貝生命教育園區」舉行「中元山海動物聯合祈福法會」，法會規劃四大供品區，普渡對象包括山海野生動物、經濟動物、寵物犬貓、實驗動物等，宣揚尊重生命、愛護動物的理念。

新北市動保處與佛光山金光明寺24日合作舉辦「中元山海動物聯合祈福法會」，新北市農業局副局長諶錫輝在佛光山副住持有果法師團隊主持下敬邀附近里長、動物保護團體、寵物及獸醫師等相關公會，連同現場飼主共同為過世寵物及山林、海洋、寵物及特殊寵物等，獻上供品超渡靈魂，並為在世眾生動物誦經祈福，期望人與動物們都能平安祥和。

動保處表示，今年特別規劃四大類別供品區，包括山林間野生動物及畜牧場經濟動物、海洋中鯨豚海龜、動物之家及寵物犬貓、鼠兔鸚鵡等特殊寵物及實驗動物，依不同類別動物分區擺設對應食物及模擬微縮造景飼養環境。

佛光山金光明寺副住持有果法師表示，佛教強調眾生平等，動物亦有靈性，藉由經文力量指引往生動物靈魂脫離迷途苦難投生善處，是難得善行。動保處表示，今年規劃擴展普渡祈福範圍含入所有動物，讓民眾看見除了犬貓外仍有許多與我們生存在同一環境動物，激發愛護動物保育環境觀念。