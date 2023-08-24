　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

▲▼ 新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

農曆七月逢中元節，新北市府動物保護防疫處與佛光山金光明寺合作，普度動物亡靈消災祈福，24日在板橋區「毛寶貝生命教育園區」舉行「中元山海動物聯合祈福法會」，法會規劃四大供品區，普渡對象包括山海野生動物、經濟動物、寵物犬貓、實驗動物等，宣揚尊重生命、愛護動物的理念。

新北市動保處與佛光山金光明寺24日合作舉辦「中元山海動物聯合祈福法會」，新北市農業局副局長諶錫輝在佛光山副住持有果法師團隊主持下敬邀附近里長、動物保護團體、寵物及獸醫師等相關公會，連同現場飼主共同為過世寵物及山林、海洋、寵物及特殊寵物等，獻上供品超渡靈魂，並為在世眾生動物誦經祈福，期望人與動物們都能平安祥和。

▲▼ 新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福 。（圖／記者戴上容攝）

動保處表示，今年特別規劃四大類別供品區，包括山林間野生動物及畜牧場經濟動物、海洋中鯨豚海龜、動物之家及寵物犬貓、鼠兔鸚鵡等特殊寵物及實驗動物，依不同類別動物分區擺設對應食物及模擬微縮造景飼養環境。

▲▼ 新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福 。（圖／記者戴上容攝）

佛光山金光明寺副住持有果法師表示，佛教強調眾生平等，動物亦有靈性，藉由經文力量指引往生動物靈魂脫離迷途苦難投生善處，是難得善行。動保處表示，今年規劃擴展普渡祈福範圍含入所有動物，讓民眾看見除了犬貓外仍有許多與我們生存在同一環境動物，激發愛護動物保育環境觀念。

▲▼ 新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福 。（圖／記者戴上容攝）

ET快訊
快訊／奧迪妹酒駕撞死人　同名臉書帳號發「道歉文」被灌爆
快訊／統一獅絕地大逆轉樂天　餅總笑了：不可思議
李蒨蓉發文急求救：走投無路了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

獨 ∕ 東勢牛稼莊堅持與理念　蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助茶農通行

打開孩子認識海洋的第一扇門　和逸桃園館推Blu Night宿海奇遇

做了大半輩子男裝　63歲西裝師傅參加職訓...成功轉型女裝高手

2寶媽腹痛飯店突臨盆　南消六大隊救護員助接生母子均安

邱佩琳周柏吟化身船長及機師　海空國際門戶攜手參觀世客博

明華園大戲《超炫白蛇傳》打頭陣　嘉義縣「仲夏表演藝術節」8／26重磅登場

台東慢食節「流域餐桌」10月南迴登場　將採預約入場

失智服務據點「星嘉活憶坊」　提供失智和照顧者多元服務

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

松鼠吃播！狂嗑森林大蘑菇　超呆眼神直盯鏡頭萌翻網❤️

從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

獨 ∕ 東勢牛稼莊堅持與理念　蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助茶農通行

打開孩子認識海洋的第一扇門　和逸桃園館推Blu Night宿海奇遇

做了大半輩子男裝　63歲西裝師傅參加職訓...成功轉型女裝高手

2寶媽腹痛飯店突臨盆　南消六大隊救護員助接生母子均安

邱佩琳周柏吟化身船長及機師　海空國際門戶攜手參觀世客博

明華園大戲《超炫白蛇傳》打頭陣　嘉義縣「仲夏表演藝術節」8／26重磅登場

台東慢食節「流域餐桌」10月南迴登場　將採預約入場

失智服務據點「星嘉活憶坊」　提供失智和照顧者多元服務

快訊／瓦格納首腦墜機死亡　普丁首發聲！

屏東漁船火燒船　10人逃命擠友船「睡舺舨又缺藥」！海巡署急救援

BTS柾國歌曲被製作人控抄襲！《D社》出手「列證據」打臉：完全不同

小A辣遭酸「還是男的不能生小孩」　傻眼反擊：變女的就要生？

史上最強「護國防護罩」　台灣4年閃過95個颱風！白鹿成傳說原因曝

最有機會脫單！2023年末桃花運最旺4大星座　金牛將等到優質對象

快訊／台北國宅深夜火警！「鐵窗竄濃煙」住戶急逃　消防搶救中

女拿冥紙+令符點檸檬愛玉　稱「可以用」店員嚇到腿軟

地方熱門新聞

從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

東勢牛稼莊蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

粗曠男穿丁字褲　底下一包好尷尬

台東今年161人染性病　10人愛滋病

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

南消六大隊救護員助接生母子均安

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

婦遭酒駕撞死　警將強力執法

西螺福興宮9／7濟世慈愛　普度溫情人間

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助通行

南消六大隊高樓搶救演練

嘉義航空站重大危安演練

東大門夜市「停車30分鐘70元」　花縣府回應了

更多熱門

相關新聞

普渡買泡麵！他打開見這幕　內行警告：千萬別吃

普渡買泡麵！他打開見這幕　內行警告：千萬別吃

中元節快到了，許多民眾已經開始準備普渡供品。但一名網友買了整箱泡麵回家，卻發現裡面出現瑕疵品，油包爆開沾到蓋子和粉包，不知道應該要怎麼處理才好。文章曝光後，許多人紛紛勸「打給客服」，也有內行網友警告「千萬別吃！」

北投警普渡法會結合交通+反詐　吸睛又有梗　

北投警普渡法會結合交通+反詐　吸睛又有梗　

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

普渡好兄弟「10水果」不能拜！命理師：當心死一整串

普渡好兄弟「10水果」不能拜！命理師：當心死一整串

關鍵字：

動保處普渡祈福

讀者迴響

熱門新聞

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

15歲孩被急救「一邊要紙筆」！　醫看4字：真的不捨

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

蔡詩芸爆婚變王陽明後首露面！　IG保留1單字洩婚姻狀態

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

網瘋傳奎丁「私密片外流」　本尊親揪騙局：有拍我會上片

鳳梨靈前道歉被嗆「可悲猴子」回覆了

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

Netflix 9月上下架片單公開

被記者逼摔倒　賴品妤發文了

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面