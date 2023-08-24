騙鬼母湯來！北投警普渡法會結合「交通+反詐」吸睛又有梗

▲北市北投警分局舉辦中元普渡法會，法會結合「交通」及「反詐騙」超吸睛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

好兄弟放暑假！北市北投警分局趁中元前夕，於分局大門舉辦普渡法會，由分局長沈明義率領同仁進行祭祀祈福活動，祈求風調雨順、轄區平安，此次更結合「交通安全月」及反詐騙，連法師祝禱詞中，也融入「庇佑行車平安、全民打詐、騙鬼勿入」等宣導詞語，也讓路過民眾停下腳步拍照。

北投分局準備零食「綠色版乖乖」、「泡芙」及各式豐盛供品普渡十方孤魂，同時為「交通安全月」活動，此次法會特別規劃結合宣導活動一同舉辦，祭祀現場除設置有交通安全及反詐騙宣導牌面外，就連紙紮ATM也比照現實世界提款機貼上反詐騙宣導貼紙，嚇阻車手提款，2部紙紮警車上，也貼上了「車輛慢看停行人安全行」、「尊重安全你我安全」等宣導背板及貼紙。

▲北投警分局普渡法會超有梗。（圖／記者黃宥寧翻攝）

除此之外，連法師的祝禱詞中，也融入「庇佑行車平安、全民打詐、騙鬼勿入」等宣導詞語，法會尚未開始，路過的民眾看見有別以往的供桌擺設，也紛紛停下腳步，駐足拍照，充分發揮打詐、交安的宣導效果。

北投警分局表示，中元普渡法會本就是以「祈求平安」為中心思想，盼此次法會結合宣導的方式，將「安全」訴求具體化地呈現在「防詐」、「交通安全」等主題宣導上，讓民眾能建立並強化自我防衛意識；此外，也將持續提升執法強度、嚴查詐騙集團及落實反詐及交安宣導，遏止犯罪及交通違規再發生，以打造最安全城市為目標，全力維護北投地區的治安及交通。