　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

▲▼ 板橋區調解委員、動保處及新北市獸醫師公會獸醫師協雙方達成和解。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 板橋區調解委員、動保處及新北市獸醫師公會獸醫師協雙方達成和解。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導　

新北市一名陳小姐日前帶愛貓到新北某動物醫院進行絕育手術，沒想到愛貓卻在手術後3天不幸離世，飼主無法接受絕育手術竟貓人永隔，憤而向動保處提出醫療糾紛申訴，動保處轉介板橋區調解委員會最後成功和解。動保處表示，自去年5月與板橋區調解委員會攜手合作，共同處理民眾寵物醫療糾紛申訴案件，目前已成功轉介5案，其中有4案雙方達成共識於現場和解。

新北市陳姓女飼主日前帶著發情貓咪前往某寵物醫院應進行節育手術，愛貓在術後3天後死亡，飼主痛不欲生，憤而向動保處申訴，之後雙方與獸醫師公會出席，判斷貓咪因施打麻醉藥劑過敏造成死亡。飼主與動物醫院充分溝通後，理解任何手術都有存在風險，最後以動物醫院同意捐款幫助流浪動物達成和解。

新北市動保處林蔡祿獸醫師表示，許多寵物醫療糾紛常常是由於飼主與動物醫院雙方溝通認知上的落差才造成的，建議在寵物看診時，飼主應在尊重專業的情況下充分跟獸醫師討論；而動物醫院方面，建議讓飼主在治療前瞭解病情及可能的風險，並告知預估收費情形，減少醫療糾紛發生。動保處自去年5月與板橋區調解委員會攜手合作，共同處理民眾寵物醫療糾紛申訴案件，目前已成功轉介5案，其中有4案雙方達成共識於現場和解。

▲▼ 板橋區調解委員、動保處及新北市獸醫師公會獸醫師協雙方達成和解。（圖／記者戴上容翻攝）

動保處表示，特別提醒有寵物醫療糾紛調解需求的飼主們，可以先上網至行政院消費者保護會線上申訴系統(網址：https://reurl.cc/WGo1Oe)進行申訴，申請醫療糾紛申訴調解，民眾收到動保處轉介公文後，也請配合回傳同意調解單，以利安排調解日期。若有動物醫療糾紛相關疑義也可以撥打動保處電話(02)29596353，將由專人服務提供諮詢。

▲▼ 板橋區調解委員、動保處及新北市獸醫師公會獸醫師協雙方達成和解。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
「準蘇拉」貼身轉5天成颱？災害預報士：下周恐發海警　雨襲4天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化大善人找到了！捐4000萬土地讓縣府蓋衛福大樓　身分是廟公

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

新北蘆洲役男抽籤齊聚一堂　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

淡水門牌誤編「居民投錯里長」　落選者傻眼：怎麼有這麼烏龍的事

淡水門牌誤編烏龍「劃進隔壁里」　400居民投錯里長

鬼月毛小孩扮道士　新北市圖新莊裕民分館另類寵物陪讀

基隆水質異常「變黃還發臭」居民吞下肚！台水道歉曝原因

把握暑假尾聲！新北石碇烏塗農再社區　用雙手玩出彩色記憶

超越北市！東大門夜市「停車30分鐘70元」被洗1星　花縣府回應了

桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」　學習讓自己變美

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

受不了家中吉娃娃對外狂吠　男抱牠出門：你看！根本沒人

陳盈潔2度聲請暫緩入監　檢以「身心狀態尚可」拒絕

玖壹壹春風爆熱戀啦啦隊女神Yuri　「專車接送她」下台中家裡煲愛

後座女伴跌下車！新北機車猴連噴10秒髒話　全場傻眼：快放生

救發紫嬰兒、啟用葉克膜新北消防超強！獲亞洲銀牌

彰化大善人找到了！捐4000萬土地讓縣府蓋衛福大樓　身分是廟公

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

新北蘆洲役男抽籤齊聚一堂　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

淡水門牌誤編「居民投錯里長」　落選者傻眼：怎麼有這麼烏龍的事

淡水門牌誤編烏龍「劃進隔壁里」　400居民投錯里長

鬼月毛小孩扮道士　新北市圖新莊裕民分館另類寵物陪讀

基隆水質異常「變黃還發臭」居民吞下肚！台水道歉曝原因

把握暑假尾聲！新北石碇烏塗農再社區　用雙手玩出彩色記憶

超越北市！東大門夜市「停車30分鐘70元」被洗1星　花縣府回應了

桃園「新住民新娘秘書學習課程暨創新服務」　學習讓自己變美

美人妻花蓮訪友「回家崩潰痛哭」！夫一問原因氣炸提告

地表最孤獨的女人！與世隔絕79年　她不知新冠肺炎

2023「全球智商」排行台灣第3名　被這2國超車

快訊／路透：美批准售台灣「5億美元」F-16搜索追蹤裝備

韓網熱帖／FIFTY FIFTY控公司「丟食物侮辱」！誇張藏零食網看傻

SENSE滿分！姜棟元被要求比愛心「突掏出自備小物」韓網笑翻：可愛瘋了

PS家族再加添成員！遠端遊玩機「PlayStation Portal 」價格曝光

快過關了...女考直線7秒　終點前車頭一歪衝去撞柱

地方熱門新聞

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

東大門夜市「停車30分鐘70元」　花縣府回應了

淡水門牌誤編居民投錯里長　落選者傻眼

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

淡水門牌誤編劃錯區　400居民投錯里長

新北蘆洲役男抽籤　警方趁勢宣導反詐騙「三要七不」

台東今年161人染性病　10人愛滋病

基隆水質異常變黃還發臭！台水道歉了

800盒薯條大變身！「恐龍耀西」驚現斗六

新北市圖新莊裕民分館另類寵物陪讀

新北石碇烏塗農再社區　用雙手玩出彩色記憶

前瞻計畫強化南市道路品質

68歲敏珠姐獲「職務再設計」服務　安心就業

遠雄工人墜落　遭彈簧貫穿死亡

更多熱門

相關新聞

新北市圖新莊裕民分館另類寵物陪讀

新北市圖新莊裕民分館另類寵物陪讀

農曆鬼月，也可以很卡哇伊！新北市「寵物友善圖書館」新莊裕民分館打破禁忌，特別在農曆七月推出另類的寵物陪讀活動，讓毛小孩穿起道士服，陪小朋友一起看書，還有有趣的萌鬼閱讀活動，邀大家用閱讀迎接中元節，在鬼月心情愉悅，逢凶化吉。新北市立圖書館王錦華館長表示，近年來飼養寵物風氣盛行，新莊裕民分館特別打造「寵物友善圖書館」。

新北石碇烏塗農再社區　用雙手玩出彩色記憶

新北石碇烏塗農再社區　用雙手玩出彩色記憶

獨／食腦蟲檢測「設施用水全陰性」！　泳池老闆發聲了

獨／食腦蟲檢測「設施用水全陰性」！　泳池老闆發聲了

全台10大小宅熱區　2區免300萬都在台中

全台10大小宅熱區　2區免300萬都在台中

即／瑞芳警副分局長獨自爬山未歸　遺體尋獲

即／瑞芳警副分局長獨自爬山未歸　遺體尋獲

關鍵字：

新北動保處調解

讀者迴響

熱門新聞

72.5萬！TOYOTA全新休旅售價曝光

即／21歲熱褲妹酒駕　遭撞女路人被送回高雄亡

日本商家列6行為超沒禮貌！遊客：我們在毀掉日本

準蘇拉將成颱　下周恐發海警雨4天

網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

鳳梨找到被詐欺阿嬤了！鞠躬向家屬道歉：了卻我一個心願

女警七夕低頭開單爆紅！3.3萬人跪求IG

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

瘖啞爸寫字條「2孩子沒得吃」　店家1舉動暖哭萬人

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

南投新飯店！試營運優惠價1319元爽住

準備儲水！桃園2區將停水　預計影響9963戶

18歲妹打工「進到高級住宅」　她曝詭異內幕

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

更多

最夯影音

更多
郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸

郭台銘金門演說爆衝突　基進黨員嗆：送你泳圈游去對岸
批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

歌壇大姐陳盈潔報到入監　教唆偽簽百萬本票判3年

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

台南21歲女酒駕撞行人　失控再撞小黃衝進騎樓

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

王陽明、蔡詩芸遭爆婚變分居！　對丈母娘富養女兒「有口難言」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面