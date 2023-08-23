帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

▲▼ 板橋區調解委員、動保處及新北市獸醫師公會獸醫師協雙方達成和解。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名陳小姐日前帶愛貓到新北某動物醫院進行絕育手術，沒想到愛貓卻在手術後3天不幸離世，飼主無法接受絕育手術竟貓人永隔，憤而向動保處提出醫療糾紛申訴，動保處轉介板橋區調解委員會最後成功和解。動保處表示，自去年5月與板橋區調解委員會攜手合作，共同處理民眾寵物醫療糾紛申訴案件，目前已成功轉介5案，其中有4案雙方達成共識於現場和解。

新北市陳姓女飼主日前帶著發情貓咪前往某寵物醫院應進行節育手術，愛貓在術後3天後死亡，飼主痛不欲生，憤而向動保處申訴，之後雙方與獸醫師公會出席，判斷貓咪因施打麻醉藥劑過敏造成死亡。飼主與動物醫院充分溝通後，理解任何手術都有存在風險，最後以動物醫院同意捐款幫助流浪動物達成和解。

新北市動保處林蔡祿獸醫師表示，許多寵物醫療糾紛常常是由於飼主與動物醫院雙方溝通認知上的落差才造成的，建議在寵物看診時，飼主應在尊重專業的情況下充分跟獸醫師討論；而動物醫院方面，建議讓飼主在治療前瞭解病情及可能的風險，並告知預估收費情形，減少醫療糾紛發生。動保處自去年5月與板橋區調解委員會攜手合作，共同處理民眾寵物醫療糾紛申訴案件，目前已成功轉介5案，其中有4案雙方達成共識於現場和解。

動保處表示，特別提醒有寵物醫療糾紛調解需求的飼主們，可以先上網至行政院消費者保護會線上申訴系統(網址：https://reurl.cc/WGo1Oe)進行申訴，申請醫療糾紛申訴調解，民眾收到動保處轉介公文後，也請配合回傳同意調解單，以利安排調解日期。若有動物醫療糾紛相關疑義也可以撥打動保處電話(02)29596353，將由專人服務提供諮詢。