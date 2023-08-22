鬼月普渡好兄弟「10水果」千萬別上桌！命理師警告：當心死一整串

▲中元普渡祭拜好兄弟不是有拜就好，祭拜的水果是有禁忌的，千萬別碰觸到禁忌，恐招來不好的運勢。（示意圖／擷取自Unsplash）

圖文／CTWANT

農曆七月「鬼月」到！各地都會舉辦普渡儀式來祭祀好兄弟，命理師楊登嵙特別提醒，中元普渡祭拜好兄弟不是有拜就好，祭拜的水果是有禁忌的，千萬別碰觸到禁忌，恐招來不好的運勢。

以下是中元普渡祭拜好兄弟水果的注意事項和禁忌：

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1、「鳳梨」不可，閩南話為「旺來」，豈不是一個接一個過世。

2、「香蕉」不可，閩南話為「招」，招來，豈不是招來過世，跟往生者一起走。

3、「香蕉」、「李子」、「梨子」或「鳳梨」因有「招你來」諧音，也要避免齊全。

4、「葡萄、荔枝、龍眼、香蕉」不可，因為這些水果都是一整串，有「死一整串」的忌諱，擔心家中有人跟往生者走，豈不是一個接一個過世！如果要祭拜好兄弟，將其剪開就沒有關係。此外，以上這些水果，拿來祭拜神明則沒有以上禁忌，反而好事接著來！

5、「芭樂、蕃茄」不可，芭樂、蕃茄若連「籽」一起吃下，種子不易消化，會隨糞便排出，且以前衛浴設備不好，生活習慣也不佳，人們常隨處在草地拉屎，芭樂、蕃茄的種子也隨處生長，故老一輩的人會認為：「芭樂是由糞便排出的種子所生長的果實」，若拿來敬拜拜，對神明是非常不敬也不潔。但現在經濟進步，衛浴設備及生活習慣良好，就沒有這些問題。此外，做生意收支票的廠家也不用芭樂祭拜，以免收到「芭樂票」，收到跳票。

6、「釋迦」不可，這水果的形狀很像釋迦牟尼佛的頭，若拿來拜拜，對神明不敬，也折煞好兄弟，所以要避免，自己在家吃就好。

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