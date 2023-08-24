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普渡買整箱泡麵！他打開見這幕傻眼　內行警告「別吃」：這很嚴重

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／7-11全家 各超商新品資訊共享）

▲原PO買到瑕疵泡麵。（圖／翻攝自Facebook／7-11全家 各超商新品資訊共享）

記者朱祖儀／綜合報導

中元節快到了，許多民眾已經開始準備普渡供品。但一名網友買了整箱泡麵回家，卻發現裡面出現瑕疵品，油包爆開沾到蓋子和粉包，不知道應該要怎麼處理才好。文章曝光後，許多人紛紛勸「打給客服」，也有內行網友警告「千萬別吃！」

原PO在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」透露，超商因應中元普渡拜拜，難得開賣整箱泡麵，不過他買了一箱回家，打開一看卻發現是瑕疵品，讓他相當無奈，不知道該如何處理。從照片中也可以看到，正常泡麵的醬包和粉包應該是包裝完整的，不過瑕疵品的油包卻爆開了，裡面的醬料和油都跑了出來，甚至還黏在蓋子上。

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不少人看到後紛紛表示，「直接打給該廠商，告知批號，後續他們會跟你說怎麼處理」、「打給廠商的客服專線，廠商會問資料跟瑕疵的情形，之後會派業務或是宅配收回產品並說明原因，自己的經驗是廠商會用新的產品賠償」、「為避免後續還可能會有，建議先打客服反應」、「我有遇過，直接打到該公司反映，他們派主管來我家致歉，還多送兩大箱泡麵」、「不能吃了，打客服換吧」、「中元節出貨量超級大，品質很難控制，明年最好提早一個月買」。

也有內行人指出，「爆開醬包的真的請別吃，生菌都是激增的，吃壞肚子只是小事，有問題的就跟原店家換，基本有購買的憑證或發票都會換，沒有隔多久才回去換的問題，不是人人泡麵買回家就馬上吃」、「應該要退掉，醬包溢出是品管有問題，怕會有細菌滋生，這很嚴重」。

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