快訊／賴品妤與媒體推擠摔倒　男友曾玟學：該記者類似行為非首次

▲民進黨立委賴品妤出席活動與媒體發生推擠。（圖／記者洪巧藍攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委賴品妤今（24日）以病友身份出席乾眼症衛教記者會。現場中天記者不斷追問綠能議題，更嗆「不是說不畏戰、奉陪到底嗎？」，後發生碰撞，賴也摔倒在地，氣炸反問「當記者需要這樣子嗎？」對此，賴品妤男友、立委參選人曾玟學回應，該記者類似行為已非首次，立委選戰本就會有各式的質疑和挑戰，「面對這樣排山倒海而來的針對性攻擊，我們會一起撐過去。」

賴品妤今日以病友身份出席台灣白內障及屈光手術醫學會的乾眼症衛教記者會。中天記者不斷追問「不是說不畏戰嗎？為何請辭？」、「是否在為選情止血？」賴則回應，關於爸爸的事情前兩天在黨團記者會講得非常清楚，包含聲明內容也是，當時也有人問是否為選情止血，但這樣的說法太小看她爸爸，她爸爸黨外時期對抗威權，擔任立委時期也堅持反核跟環保的立場，對於他的決定完全支持，提告部分也支持他對這些時期的抹黑言論悉數提告。

說完賴品妤即離去，而中天記者則追上去提問，「為什麼這些錢都跑到新潮流口袋？」、「委員雙標爭議要不要講清楚」、「不是說奉陪到底嗎？媒體都在奉陪你啊！不是說不畏戰嗎？」後進電梯口時發生推擠衝突，賴品妤摔倒在地，高聲喊「你為什麼要推我？」、「當記者需要這樣子嗎？」、「你已經問過很多次了！」

中天記者則持續追問，「我沒有撞你，我是怕你卡到腳架」、「賴勁麟創辦的協會到大陸賺錢是否雙標」、「雙標爭議要不要講清楚」，賴隨後搭乘電梯離開。

對相關衝突，曾玟學表示，早上看到賴品妤出席記者會被推擠後跌倒的新聞，自己知道一定會出現許多顛倒是非的攻擊與操作，賴品妤很勇敢也很堅強，相信她和團隊會妥善處理回應，但要說不心疼是騙人的。

曾玟學指出，因為自己原訂的行程也滿檔，從上午的事件發生後，即便相當心急，但到現在才有短暫空檔能寫文。這位中天記者的類似行為已不是第一次了，不斷跳針騷擾式的追問，緊貼著賴品妤幾乎黏在她身上，逼的她無路可走，被推擠後撞到器材跌倒，目的非常明顯，就是想要製造衝突的可能，接著大肆攻擊。

曾玟學表示，立委選戰本就會有各式的質疑和挑戰，「面對這樣排山倒海而來的針對性攻擊，我們會一起撐過去，也請大家別讓品妤孤單，一起聲援並支持她。」