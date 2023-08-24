否認「不跟中國交流」質疑　賴清德：戰爭與和平是中國宣傳

▲民進黨總統參選人賴清德認為「戰爭與和平」是中國的宣傳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（24日）接受電視政論節目《年代向錢看》專訪表示，「戰爭與和平」是中國對外的宣傳，再加上在野黨的配合，希望利用戰爭的恐懼，來影響這場選舉的結果；批評民進黨不跟中國交流是不對的，民進黨主張先守住主權，在對等、尊嚴前提下與中國交流。

賴清德今天接受《年代向錢看》專訪，節目內容晚間播出。賴清德在訪談過程中談及，「戰爭與和平」是中國對外的宣傳，再加上在野黨的配合，希望利用戰爭的恐懼，來影響這場選舉的結果，但是民眾都很清楚：決定戰爭與否是侵略者，追求和平不能夠空談，必須要靠實力，才有辦法贏得和平。他說，這也是為什麼自己在總統蔡英文「四個堅持」之上提出「和平四大支柱」行動方案。

此外，陳凝觀詢問，有一部分人會批評民進黨走台獨路線，導致跟中國老死不相往來，使兩岸之間兵凶戰危，如果賴清德擔任國家領袖，如何處理兩岸政策？賴清德回應，說民進黨「跟中國老死不相往來」是錯誤的，國際社會也認為，目前兩岸情勢緊張，原因並不是台灣，而是在中國。

賴清德補充，國際社會也解讀，中國不是單純要併吞台灣而已，其實它的野心又更大，這才是目前的根源之所在。他說，如果在野黨批評「民進黨不跟中國交流合作」這是不對的，但是如果批評民進黨「不願意放棄主權」則是事實，台灣人幾十年來好不容易建立這個基礎，一定要先守住主權，並在對等、尊嚴的前提下，與中國之間交流往來。