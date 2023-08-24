賴清德：節能比賺更快　補助家電汰舊換新「一半也沒關係」

▲民進黨總統參選人賴清德談能源政策。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（24日）接受電視政論節目《年代向錢看》專訪表示，台電備轉容量率從2016年1.64%，增加至現在10％至15％左右，台灣的電是夠的，穩定供電不會有問題，未來將持續推動節能，民生用電補助汰舊換新「補助一半也都沒有關係」，工業用電則要透過投資抵減、補助設備等方式省電，同時必須開發綠能。

賴清德今天接受《年代向錢看》專訪，節目內容晚間播出。賴清德在訪談過程中談及能源議題，他表示，國民黨和民進黨政府的能源政策有很大的不同，前總統馬英九任內寄望於核能發電，所以任內只蓋了1座電廠、推動3部機組，而總統蔡英文任內，根據法律規定，核一、核二、核三廠要除役，「這是法律的規定，並不是說，今天核一、核二、核三的發電機組還可以用，民進黨政府強力把它界定在2025年就要除役，並不是這個樣子的」。

賴清德說，核電機組除役的年限已經到了，所以在這種狀況之下，必須提出新的能源政策，兼顧穩定供電、帶動產業發展、響應2050淨零轉型這3個目標。

對於台灣是否缺電，賴清德說，2016年5月24日，台電的備轉容量率只剩1.64%這麼少，因為馬政府任內沒有開發新的能源，只能寄望於核四廠；經過行政院前院長林全任內，當時備轉容量率經常性只有3％多，後來在自己行政院長任內，強烈要求歲修當中的核二廠2號機回復運轉，提高備轉容量率；而這幾年台電、民間企業不斷投資開發電力，現在的備轉容量率通常都處在10%到15%。

「以目前來看，我們的電是夠的」，賴清德指出，根據台灣電力公司推估，2030年需要800萬千瓦的電，但是台灣新增加的供應的電，可以達到901萬千瓦的供應，換句話說，穩定供電是不會有問題的。

不過，賴清德指出，未來仍須積極節流，如同他媽媽說的話，節儉比賺更快，民生用電方面，未來冷氣、冰箱、電視機一定要用一級能源設備的才可以，因此政府補助汰舊換新，「補助一半也都沒有關係」；至於工業用電方面，必須持續供應用電大戶穩定用電，可以組成專家學者團訪問各家公司，了解生產流程、設備、機器節電效率，透過投資抵減、補助設備等方式省電。

賴清德說明，最重要的是綠電的開發，除了太陽能發電、風力發電以外，下一個非常重要的是氫能源、潮汐發電、生質能發電、地熱發電、水力發電等，也必須建設儲能設備、智慧電網，讓用電更有效率。