賴清德：不喜歡被叫台獨金孫、賴功德　嘆被媒體斷章取義

▲賴清德自稱不喜歡「台獨金孫」、「賴神」、「賴功德」等稱呼。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（24日）接受電視政論節目《年代向錢看》專訪表示，他不喜歡「台獨金孫」、「賴神」、「賴功德」等稱呼，他把「賴神」當作傾聽（listen）人民心聲的勉勵，至於「賴功德」則是因為被媒體斷章取義，扭曲他昔日發言的原意，希望網友們像他的朋友一樣，叫他「清德」就好。

賴清德今天接受《年代向錢看》專訪，節目內容晚間播出。主持人陳凝觀詢問，賴清德在網路上有「台獨金孫」、「賴神」、「賴功德」3個知名的外號，他比較喜歡哪一個？賴清德直言，「我3個都不喜歡，因為3個都不是我，因為我是個凡人，我跟大家都一樣平凡」。

對於被稱呼為「台獨金孫」，賴清德說，在台灣的政治史上，民進黨是從基層做起，不可能有金孫，每一個人都是番薯兒；對於被稱呼為「賴神」，他表示，這是溢美之詞，有時候一些朋友這樣叫自己，他都會跟對方說，不要這樣叫他，每一次聽到這個說法，他都會把「賴神」當作是德語的「傾聽」，英文則是「listen」，好像在勉勵自己要傾聽人民的心聲。

至於被稱呼為「賴功德」，賴清德說，這是陰錯陽差，當時他擔任行政院長，去參加衛福部的活動時，講的話被曲解了，因為當時長照服務員的薪水不到新台幣3萬元，社會地位也沒有得到尊重，因此，他當時說，要增加薪水到3萬元以上，並讓社會肯定長照服務員，因為長照服務員是服務年紀大的身心障礙者，等於是做功德一樣，但卻被某報紙的記者刻意寫成「不顧長照服務員的薪水低，硬要人家做工作」。

賴清德說，從自己行政院長任內的作為來看，今天長照服務員的薪水提高到每月4萬元以上，如果是機構式的長照服務員，也大約有3萬2千元以上，並將長照據點從馬政府700多個增加到12萬多個，長照服務員也從2萬多人增加到9萬多人，「我是很關心長照服務員的薪水，跟他們的社會的認同度，但是很可惜，在那一場講話裡面，被斷章取義」。

賴清德還說，他的朋友們都叫他「清德」，他媽媽、家族長輩則叫自己「德仔」，「以後大家叫我清德就好，不用叫那些名字」。